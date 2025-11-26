ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Фото: телеграм-канал "ФК "Динамо" Махачкала"

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Первая встреча завершилась победой дагестанского клуба на своем поле со счетом 1:0. В ответном матче в Москве в первом тайме мяч в ворота ЦСКА забил защитник махачкалинского "Динамо" Андрес Аларкон. Во второй части игры этот же футболист отличился автоголом.

Под конец ответной встречи мяч в ворота махачкалинского "Динамо" забил полузащитник ЦСКА Матия Попович. В серии пенальти московская команда одержала победу со счетом 5:4.

В полуфинале пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Махачкалинское "Динамо" во втором раунде четвертьфинала пути регионов проведет матч с победителем встречи между "Ростовом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Тогда на столичном стадионе "Лужники" московская команда сыграла с "Ростовом" в основное время вничью.

На 9-й минуте встречи полузащитник армейцев Иван Обляков забил гол, но его отменили после видеопросмотра. В серии пенальти ЦСКА был сильнее со счетом 4:3.