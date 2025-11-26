26 ноября, 21:29Спорт
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Фото: телеграм-канал "ФК "Динамо" Махачкала"
Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.
Первая встреча завершилась победой дагестанского клуба на своем поле со счетом 1:0. В ответном матче в Москве в первом тайме мяч в ворота ЦСКА забил защитник махачкалинского "Динамо" Андрес Аларкон. Во второй части игры этот же футболист отличился автоголом.
Под конец ответной встречи мяч в ворота махачкалинского "Динамо" забил полузащитник ЦСКА Матия Попович. В серии пенальти московская команда одержала победу со счетом 5:4.
В полуфинале пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Махачкалинское "Динамо" во втором раунде четвертьфинала пути регионов проведет матч с победителем встречи между "Ростовом" и "Нефтехимиком" из Нижнекамска.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Тогда на столичном стадионе "Лужники" московская команда сыграла с "Ростовом" в основное время вничью.
На 9-й минуте встречи полузащитник армейцев Иван Обляков забил гол, но его отменили после видеопросмотра. В серии пенальти ЦСКА был сильнее со счетом 4:3.
"Спартак" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу