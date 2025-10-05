ЦСКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский футбольный клуб ЦСКА выиграл у столичного "Спартака" со счетом 3:2 в игре 11-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Матч состоялся на стадионе "ВЭБ Арена" при 29 207 зрителях. Голы в составе ЦСКА забили Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12-я минута, с пенальти) и Данил Круговой (18-я минута).

У "Спартака", в свою очередь, забили Жедсон Фернандеш (21-я минута) и Ливай Гарсия (57-я минута).

При этом вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и не смог завершить матч. На 61-й минуте его заменил Владислав Тороп.

В следующем туре РПЛ, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Локомотивом", а "Спартак" примет "Ростов". Оба матча состоятся 18 октября.

Ранее сборная России по футболу, в составе которой находятся игроки не старше 15 лет, победила Азербайджан на Играх стран СНГ. Счет составил 3:2. Голы забили Клим Денисов, Иван Кузьмин и Ратмир Лукьянов. В итоговый состав команды вошли 22 спортсмена, большинство из которых представляют московский "Локомотив". Старшим тренером команды является Валентин Гавва.