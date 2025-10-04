Карпин объяснил пять пропущенных мячей "Динамо" в матче с "Локомотивом" в РПЛ

4 октября московское "Динамо" дома уступило столичному "Локомотиву" со счетом 3:5 в матче 11 тура Мир Российской Премьер-лиги. Благодаря победе "железнодорожники" возглавили таблицу чемпионата как минимум до дерби между ЦСКА и "Спартаком" в воскресенье. О безумной перестрелке команд Валерия Карпина и Михаила Галактионова расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:5 (2:2)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Сергеев, 23, Бителло, 27, Осипенко, 85 (с пенальти) – Пруцев, 1, Батраков, 43 (с пенальти), Комличенко, 68, Воробьев, 81, Руденко. 90+.

"Динамо": Лунев, Касерес, Осипенко, Зайнутдинов, Рубенс (Скопинцев, 60), Глебов (Маричаль, 77), Фомин, Миранчук, Маухуб (Тюкавин, 77), Бителло, Сергеев (Гладышев, 89).

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес, Погостнов, Сильянов, Карпукас (Комличенко, 58), Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев (Ненахов, 90+).

Предупреждения: Касерес, 42, Погостнов, 80.

Вторая треть чемпионата России по футболу открывается сразу двумя столичными дерби: 5 октября на поле выйдут ЦСКА и "Спартак", а перед этим отношения выяснили "Динамо" и "Локомотив".

"Железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова – единственные во всей РПЛ, кто не потерпел ни одного поражения за 10 туров (5 побед и 5 ничьих). При этом к стартовому свистку красно-зеленые подошли с 20-ю очками на четвертой строчке за счет того, что многие конкуренты в борьбе за чемпионство свои игры к тому моменту уже провели.

"Динамо" Валерия Карпина в свою очередь потихоньку выбиралось из кризиса, который наблюдался в первых турах, выдав перед дерби серию из трех матчей без поражений (1 ничья и 2 победы). Но до лидирующей тройки было все еще далековато – 15 очков и восьмое место в таблице.

С первого же свистка главного арбитра Кирилла Левникова дерби пустилось во все тяжкие. И первый гол публика лицезрела уже на 34-й секунде! Исполнил "Локо": пас из глубины в правый фланг на Дмитрия Воробьева, прострел форварда в центр и Данил Пруцев катнул мяч в касание в левый от голкипера Андрея Лунева угол – 1:0 в пользу гостей.

А вот затем были ультразаряженный отрезок "Динамо": мяч у хозяев ходил так быстро, что игроки красно-зеленых просто не успевали перекрывать бреши в обороне. Невероятные чудеса в створе творил вратарь "Локо" Антон Митрюшкин, тащивший порой невозможное. Однако на 23-й минуте мяч все же просочился в цель: защита не в первый раз упустила во вратарской Ивана Сергеева, и форвард хозяев вообще без помех мочил в упор. Голкипер показал чудеса реакции, но отбился снова в сторону нападающего. Сергеев подстроился под опускающийся на газон снаряд и головой закатил-таки его за линию – 1:1.

А на 27-й минуте "Локо" снова провалился в обороне. Хуан Касерес нашел Сергеева в штрафной идеальным забросом, Иван в борьбе выждал момент для передачи пяткой на набежавшего в гордом одиночестве Бителло, и бразилец сделал свою голевую работу четко – 2:1.

При этом гости нашли свой момент в контратаке: под конец тайма Алексей Батраков перевел справа налево на Александра Руденко, тот побежал закладывать вираж мимо Лунева, но вингер упал после контакта с Касересом. Левников побежал к монитору и усмотрел пенальти – который, к слову, тут же стал предметом обсуждения в Сети. Все же было ощущение, что не столь сильно парагвайский защитник воздействовал на россиянина. Но вердикт вынесен, а Батраков приговор исполнил – 2:2 на 43 минуте, благодаря чему он вышел в лидеры гонки бомбардиров с 9-ю забитыми мячами.

Во втором тайме многое изменил выход со скамейки форварда "Локомотива" Николая Комличенко в пару к Дмитрию Воробьеву. Причем – что неожиданно – вместо опорного полузащитника Артема Карпукаса при ничейном счете. И на 68-й минуте матч-менеджмент Галактионова принес первые плоды. Все началось с неуверенной игры Лунева при попытке поймать, как казалось, простой мяч у лицевой линии. Выронив его, гости получили право на угловой, который стал результативным. Батраков нашел голову Комличенко, который перевисел всех и боднул мяч над ушами голкипера – 2:3.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Пойдя вперед после пропущенного гола, бело-голубые явно позабыли, насколько "Локо" хорош в быстрых отрывах. На 81-й минуте отбившись от очередной атаки, вынос мяча от штрафной пошел на Комличенко, а тот сделал голевой пас на одиноко стоящего в центральном круге Воробьева. Тот побежал исполнять футбольный буллит, что и сделал с блеском – 2:4.

К чести хозяев, они не бросили играть, и получили шанс на камбэк после того, как защитник гостей Егор Погостнов сбил в штрафной постепенно набирающего форму после тяжелой травмы Константина Тюкавина. Максим Осипенко положил пенальти как рукой – 3:4 на 85-й минуте.

Навал в исполнении "Динамо" был, но вот моментов на 4:4 создать все же не удалось. А вот на 3:5 в исполнении "Локо" – пожалуйста! Снова в центре внимания Алексей Батраков, который в добавленное время сделал роскошный кросс слева в штрафную на Пруцева, Данил прострелил на Александра Руденко, а того уже никто и не держал. Точный удар в касание мимо Лунева не заставил себя долго ждать.

Абсолютно безумная перестрелка, в которой понятие "оборона" вышло из чата. Но так или иначе, "Локомотив" все еще не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ. Наставник команды Михаил Галактионов на пресс-конференции отметил, что пожар в защите не мог не возникать с учетом класса собранных в "Динамо" исполнителей. Также коуч рассказал, почему же решил выпустить Комличенко вместо Карпукаса уже при 2:2.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" Это был посыл команде, что нам необходимо усиливать давление на оборону соперника. С появлением высокорослого таранного форварда, который хорош на втором этаже и стандартах, мы извлекли дивиденды из этой замены.

"Была ли это идеальная игра в атаке? Всегда есть что поправлять. Нам не хватило хладнокровия, терпения, контроля, чтобы в позиционной атаке быть более качественными. В быстрых атаках мы извлекли свои моменты, этим можно быть довольными", – сказал Галактионов.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Общение главного тренера "Динамо" Валерия Карпина с журналистами довольно ожидаемо началось с вопроса об игре вратаря и центральных защитников. Однако специалист однозначно ответил, что вина за пять пропущенных голов – скорее, коллективная.

"Вы говорите о центральных защитниках. Кто из них виноват в каком голе, непонятно. Проблема точно не в них. Допустим, если брать четвертый гол (забег один на один Воробьева с середины поля. – Прим. ред.): кто виноват из центральных защитников? Есть индивидуальные ошибки, естественно, их надо разбирать. Но игра, особенно первый тайм, не сходится с тем, что на табло", – сказал Карпин.

При этом тренер, который пришел в клуб минувшим летом, подчеркнул, что строительство команды под его требования все еще продолжается.





Валерий Карпин главный тренер московского "Динамо" Насколько это уже построенная под мои требования команда в процентном соотношении? Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм – окей, второй – не окей.

Благодаря победе "Локомотив" набрал 23 очка и теперь делит первое место с "Краснодаром", который в 11-м туре выиграл на своем поле у грозненского "Ахмата" 2:0. Однако москвичи пока стоят выше всех за счет дополнительных показателей.

При этом уже завтра в РПЛ может появиться единоличный лидер. Это произойдет, если 5 октября ЦСКА в другом столичном дерби переиграет дома "Спартак".

