Карпин – после ничьей со "Спартаком": не знаю, как избежать ошибок в обороне

13 сентября московское "Динамо" дома сыграло вничью против столичного "Спартака" со счетом 2:2 в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-лиги. По дублю в составе команд оформили Бителло и Ливай Гарсия. Чем запомнилась очередная страница в истории старейшего дерби страны, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (2:1)

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Голы: Бителло 26, 45 – Гарсия 19, 63.

"Динамо": Лунев, Касерес, Осипенко, Зайнутдинов (Маричаль, 88), Рубенс (Нгамале, 88), Глебов, Фомин, Миранчук (Маухуб, 74), Макаров (Скопинцев, 79), Бителло, Сергеев (Тюкавин, 79).

"Спартак": Максименко, Джику, Литвинов, Ву (Солари, 46), Маркиньос (Рябчук, 46), Денисов, Умяров, Фернандеш, Мартинс (Зобнин, 64), Барко (Бонгонда, 80), Гарсия (Угальде, 77).

Предупреждения: Литвинов, 25; Джику, 30; Мартинс, 45+; Зайнутдинов, 55; Умяров, 79.

К старейшему дерби страны (первый матч был сыгран еще в 1923 году) "Динамо" и "Спартак" подошли за пределами не то что первой тройки – пятерки команд РПЛ. Не мудрено, что игра подопечных Валерия Карпина и Деяна Станковича соответственно получает от болельщиков немало критики.

Чтобы нивелировать проблемы, оба коллектива плотно работали на трансферном рынке вплоть до закрытия окна. В частности, "Спартак" выпустил в оборону сразу двух центральных защитников-дебютантов: ганца Александра Джику из турецкого "Фенербахче" и камерунца Кристофера Ву из французского "Ренна". Оба пополнили состав команды во время паузы на матчи сборных. "Динамо" в дерби тоже пошло на эксперимент при охране своих рубежей: в паре с Максимом Осипенко вышел хоть и универсал, но все же непрофильный игрок Бахтиер Зайнутдинов.

И на 19-й минуте именно в этой зоне у бело-голубых случился трабл: Зайнутдинов и голкипер Андрей Лунев не разобрались, кому играть по мячу после заброса в штрафную в исполнении "Спартака", из-за чего игрок сборной Казахстана сделал пас за спину вратарю. Не выключившийся из эпизода форвард красно-белых Ливай Гарсия спокойно добежал до бесхозного мяча и закатил его в опустевший створ – 1:0 в пользу гостей.

Правда, на 26-й минуте недоработала уже оборона "Спартака". Хозяева получили право на штрафной, и Бителло, продливший недавно контракт с клубом до 2031 года, сделал то ли навес, то ли хитрый удар в сторону дальней штанги. Мяч, не коснувшись ни единой души, прошмыгнул в сетку ворот Александра Максименко – 1:1.

При этом не сказать, что игра прям баловала зрителей россыпью голевых моментов. Побольше их было у "Динамо": Даниил Фомин проверил на прочность штангу еще до первого гола в этом матче, периодически бело-голубым удавалось создавать остроту за счет прессинга, но у красно-белых получалось ее гасить. Проблемы команды Карпина с реализацией уже давно стали притчей во языцех.

Однако повод позабыть об этих разговорах хотя бы на время фанатам "Динамо" вновь дал Бителло. В добавленное к первому тайму время Антон Миранчук нашел партнера в штрафной радиоуправляемой передачей, и бразилец шикарно загнал мяч в дальний угол – 2:1.

Однако эпизод вызвал ошеломляющий гнев тренерского штаба "Спартака", что тот бросился доказывать свою правоту прямо на поле. Все потому, что за некоторое время до гола Бителло скамейка красно-белых усмотрела фол на своем игроке Маркиньосе. Бешеный рык главный арбитр встречи Егор Егоров погасил красными карточками в адрес тренера вратарей и вожака поднятого бунта – Деяна Станковича собственной персоной. В послематчевом протоколе записано, что серб нецензурно выражался в адрес судьи. В Сети можно найти сообщения телеграм-каналов, что именно сказал Станкович, – здесь публиковать не станем.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

После перерыва одним из главных действующих лиц вновь стал Ливай Гарсия, которому одного гола в матче явно было мало. Вторая 45-минутка началась с того, что тринидадец вышел один на один благодаря передаче Кристофера Мартинса и бабахнул в перекладину. А вот на 63-й нападающий вновь роскошно воспользовался неразберихой в обороне "Динамо". Затяжной розыгрыш углового, летящий во вратарскую мяч не смогли поделить сразу три футболиста бело-голубых, а их ошибку вновь подкараулил Гарсия и пробил Луневу между ног – 2:2.

При этом на 79-й минуте случилось долгожданное для фанатов "Динамо", да и не только, событие: спустя больше чем полгода после восстановления от разрыва "крестов" на поле вышел звездный форвард Константин Тюкавин. И его возвращение могло стать по-настоящему триумфальным: быстрый розыгрыш штрафного, Бителло передачей справа вывел нападающего сборной России один на один с Максименко, но тот пробил прямо во вратаря. Будь Константин в игровом тонусе, наверняка распорядился бы таким роскошным шансом более результативно.

"Динамо" и дальше наседало на ворота "Спартака", но в конце чуть не пропустило после очередной ошибки в защите. Красно-белые разогнали контратаку, Жедсон Фернандеш вывел Пабло Солари один на один с голкипером, и ему оставалось лишь пробить Лунева. Но последнее и оказалось самым сложным: вратарь "Динамо" сократил угол обстрела и перекрыл путь мячу.

Ничья, с учетом положения команд в турнирной таблице, мало кого устроила. При этом у "Спартака", само собой, были претензии к главному арбитру – особенно по моменту с падением Маркиньоса перед вторым голом "Динамо". В отсутствии удаленного Станковича слово в эфире "Матч ТВ" по традиции взял его помощник Ненад Сакич.





Ненад Сакич помощник главного тренера "Спартака" Очевидно, что фол на Маркиньосе был, а после этого нам забили гол. Мы считаем, что арбитр поступил неправильно, не отреагировав на тот момент. Конечно, Станкович очень разозлился, мы люди, которые живем своим делом.

По игре же Ненад Сакич отметил, что "Спартак", по его мнению, создал больше голевых моментов в дерби и за счет этого фактора заслужил победу.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Валерий Карпин в свою очередь признался после игры, что испытывает разочарование от результата поединка.

"Дело даже не в том, что мы пропустили, а как мы это сделали. Ничего не предвещало ни в первом, ни во втором мяче. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам", – сказал главный тренер "Динамо".





Валерий Карпин главный тренер московского "Динамо" Как избежать подобных моментов? Вообще не знаю, от слова совсем. Без понятия.

При этом момент с падением Маркиньоса, на который пожаловались в "Спартаке", Карпин прокомментировал довольно сухо.

"Не знаю, было ли нарушение. Я смотрю, если сбивают наших игроков, поэтому не могу оценить этот момент", – добавил специалист.

Мировая, которую расписали "Динамо" и "Спартак", с точки зрения борьбы за чемпионство сильнее бьет по бело-голубым. Теперь у команды Валерия Карпина восьмое место с 9-ю очками, а у подопечных Деяна Станковича, – седьмое с 12-ю.

При этом к окончанию старейшего дерби страны из лидирующей тройки в РПЛ свой матч провел лишь столичный "Локомотив", который набрал 16 баллов благодаря выездной ничьей в Грозном против "Ахмата" (1:1). "Краснодар" же закрывает субботнюю программу 8-го тура домашней встречей с "Акроном", а ЦСКА свою гостевую игру против "Ростова" проведет вечером 14 сентября.

В 9-м туре команда Карпина попытается поправить свое положение в гостях у "Оренбурга" 21 сентября. "Спартак" же попробует сократить отставание от тройки лидеров в тот же день дома в битве с самарскими "Крыльями Советов".

