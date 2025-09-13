Карпин – после ничьей со "Спартаком": не знаю, как избежать ошибок в обороне

13 сентября московское "Динамо" дома сыграло вничью против столичного "Спартака" со счетом 2:2 в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-лиги. По дублю в составе команд оформили Бителло и Ливай Гарсия. Чем запомнилась очередная страница в истории старейшего дерби страны, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (2:1)
Голы: Бителло 26, 45 – Гарсия 19, 63.
"Динамо": Лунев, Касерес, Осипенко, Зайнутдинов (Маричаль, 88), Рубенс (Нгамале, 88), Глебов, Фомин, Миранчук (Маухуб, 74), Макаров (Скопинцев, 79), Бителло, Сергеев (Тюкавин, 79).
"Спартак": Максименко, Джику, Литвинов, Ву (Солари, 46), Маркиньос (Рябчук, 46), Денисов, Умяров, Фернандеш, Мартинс (Зобнин, 64), Барко (Бонгонда, 80), Гарсия (Угальде, 77).
Предупреждения: Литвинов, 25; Джику, 30; Мартинс, 45+; Зайнутдинов, 55; Умяров, 79.
К старейшему дерби страны (первый матч был сыгран еще в 1923 году) "Динамо" и "Спартак" подошли за пределами не то что первой тройки – пятерки команд РПЛ. Не мудрено, что игра подопечных Валерия Карпина и Деяна Станковича соответственно получает от болельщиков немало критики.
Чтобы нивелировать проблемы, оба коллектива плотно работали на трансферном рынке вплоть до закрытия окна. В частности, "Спартак" выпустил в оборону сразу двух центральных защитников-дебютантов: ганца Александра Джику из турецкого "Фенербахче" и камерунца Кристофера Ву из французского "Ренна". Оба пополнили состав команды во время паузы на матчи сборных. "Динамо" в дерби тоже пошло на эксперимент при охране своих рубежей: в паре с Максимом Осипенко вышел хоть и универсал, но все же непрофильный игрок Бахтиер Зайнутдинов.
И на 19-й минуте именно в этой зоне у бело-голубых случился трабл: Зайнутдинов и голкипер Андрей Лунев не разобрались, кому играть по мячу после заброса в штрафную в исполнении "Спартака", из-за чего игрок сборной Казахстана сделал пас за спину вратарю. Не выключившийся из эпизода форвард красно-белых Ливай Гарсия спокойно добежал до бесхозного мяча и закатил его в опустевший створ – 1:0 в пользу гостей.
Правда, на 26-й минуте недоработала уже оборона "Спартака". Хозяева получили право на штрафной, и Бителло, продливший недавно контракт с клубом до 2031 года, сделал то ли навес, то ли хитрый удар в сторону дальней штанги. Мяч, не коснувшись ни единой души, прошмыгнул в сетку ворот Александра Максименко – 1:1.
При этом не сказать, что игра прям баловала зрителей россыпью голевых моментов. Побольше их было у "Динамо": Даниил Фомин проверил на прочность штангу еще до первого гола в этом матче, периодически бело-голубым удавалось создавать остроту за счет прессинга, но у красно-белых получалось ее гасить. Проблемы команды Карпина с реализацией уже давно стали притчей во языцех.
Однако повод позабыть об этих разговорах хотя бы на время фанатам "Динамо" вновь дал Бителло. В добавленное к первому тайму время Антон Миранчук нашел партнера в штрафной радиоуправляемой передачей, и бразилец шикарно загнал мяч в дальний угол – 2:1.
Однако эпизод вызвал ошеломляющий гнев тренерского штаба "Спартака", что тот бросился доказывать свою правоту прямо на поле. Все потому, что за некоторое время до гола Бителло скамейка красно-белых усмотрела фол на своем игроке Маркиньосе. Бешеный рык главный арбитр встречи Егор Егоров погасил красными карточками в адрес тренера вратарей и вожака поднятого бунта – Деяна Станковича собственной персоной. В послематчевом протоколе записано, что серб нецензурно выражался в адрес судьи. В Сети можно найти сообщения телеграм-каналов, что именно сказал Станкович, – здесь публиковать не станем.
После перерыва одним из главных действующих лиц вновь стал Ливай Гарсия, которому одного гола в матче явно было мало. Вторая 45-минутка началась с того, что тринидадец вышел один на один благодаря передаче Кристофера Мартинса и бабахнул в перекладину. А вот на 63-й нападающий вновь роскошно воспользовался неразберихой в обороне "Динамо". Затяжной розыгрыш углового, летящий во вратарскую мяч не смогли поделить сразу три футболиста бело-голубых, а их ошибку вновь подкараулил Гарсия и пробил Луневу между ног – 2:2.
При этом на 79-й минуте случилось долгожданное для фанатов "Динамо", да и не только, событие: спустя больше чем полгода после восстановления от разрыва "крестов" на поле вышел звездный форвард Константин Тюкавин. И его возвращение могло стать по-настоящему триумфальным: быстрый розыгрыш штрафного, Бителло передачей справа вывел нападающего сборной России один на один с Максименко, но тот пробил прямо во вратаря. Будь Константин в игровом тонусе, наверняка распорядился бы таким роскошным шансом более результативно.
"Динамо" и дальше наседало на ворота "Спартака", но в конце чуть не пропустило после очередной ошибки в защите. Красно-белые разогнали контратаку, Жедсон Фернандеш вывел Пабло Солари один на один с голкипером, и ему оставалось лишь пробить Лунева. Но последнее и оказалось самым сложным: вратарь "Динамо" сократил угол обстрела и перекрыл путь мячу.
Ничья, с учетом положения команд в турнирной таблице, мало кого устроила. При этом у "Спартака", само собой, были претензии к главному арбитру – особенно по моменту с падением Маркиньоса перед вторым голом "Динамо". В отсутствии удаленного Станковича слово в эфире "Матч ТВ" по традиции взял его помощник Ненад Сакич.
По игре же Ненад Сакич отметил, что "Спартак", по его мнению, создал больше голевых моментов в дерби и за счет этого фактора заслужил победу.
Валерий Карпин в свою очередь признался после игры, что испытывает разочарование от результата поединка.
"Дело даже не в том, что мы пропустили, а как мы это сделали. Ничего не предвещало ни в первом, ни во втором мяче. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам", – сказал главный тренер "Динамо".
При этом момент с падением Маркиньоса, на который пожаловались в "Спартаке", Карпин прокомментировал довольно сухо.
"Не знаю, было ли нарушение. Я смотрю, если сбивают наших игроков, поэтому не могу оценить этот момент", – добавил специалист.
Мировая, которую расписали "Динамо" и "Спартак", с точки зрения борьбы за чемпионство сильнее бьет по бело-голубым. Теперь у команды Валерия Карпина восьмое место с 9-ю очками, а у подопечных Деяна Станковича, – седьмое с 12-ю.
При этом к окончанию старейшего дерби страны из лидирующей тройки в РПЛ свой матч провел лишь столичный "Локомотив", который набрал 16 баллов благодаря выездной ничьей в Грозном против "Ахмата" (1:1). "Краснодар" же закрывает субботнюю программу 8-го тура домашней встречей с "Акроном", а ЦСКА свою гостевую игру против "Ростова" проведет вечером 14 сентября.
В 9-м туре команда Карпина попытается поправить свое положение в гостях у "Оренбурга" 21 сентября. "Спартак" же попробует сократить отставание от тройки лидеров в тот же день дома в битве с самарскими "Крыльями Советов".
Читайте также
- "Хочу покинуть РПЛ": как матч ЦСКА и "Краснодара" спровоцировал грандиозный скандал
- Снова ошибки и "голы из ниоткуда": как "Динамо" Карпина уступило ЦСКА в РПЛ