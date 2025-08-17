Карпин ответил на критику игры "Динамо" в матче против ЦСКА в РПЛ

17 августа московский ЦСКА не выезде переиграл столичное "Динамо" со счетом 3:1 в матче 5 тура Мир Российской Премьер-лиги. Причем все свои голы "армейцы" забили еще в первом тайме. Почему главный тренер "Динамо" Валерий Карпин не считает, что игра его команды оставляет желать лучшего, и как наставник ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на разговоры о возможном чемпионстве, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:3)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Макаров, 50 – Матеус Алвес, 13, Гайич, 22, Кисляк, 42.

"Динамо": Лещук, Касерес, Осипенко, Маричаль, Рубенс (Маухуб, 76), Глебов, Фомин, Бителло, Макаров (Нгамале, 76), Зайнутдинов (Скопинцев, 46), Сергеев.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков (Абдулкадыров, 83), Круговой, Матеус Алвес (Бандикян, 76), Мусаев.

Предупреждения: Круговой, 47; Мойзес, 61; Лукин, 79.

Соперники по "братскому дерби" все еще находятся в стадии перестройки. При этом хоть между "Динамо" и ЦСКА после четырех туров был совсем небольшой разрыв в таблице (5 очков против 8-ми в первых четырех турах), зрелище на поле в этих играх вызывало прямо противоположные чувства.

"Армейцы", несмотря на масштабные изменения в составе и уход ряда лидеров, показывают яркий зрелищный футбол и пока ни разу не проиграли в РПЛ нынешнего сезона. Да и в целом беспроигрышная серия ЦСКА в чемпионате насчитывала целых 18 матчей: в последний раз команда уступала в счете еще при Марко Николиче аж в ноябре 2024-го.

Бело-голубые же, замученные огромным количеством травм, пока настораживают довольно проблемной игрой и в первых матчах РПЛ одержали только одну победу. Более того, "Динамо" вышло на дерби с ЦСКА после домашнего разгромного поражения на неделе в Кубке России от "Краснодара" 0:4.

После игры с южанами Валерий Карпин отметил, что все голы "Динамо" привезло себе своими ногами. Эта же болезнь перекинулась на его команду и в этой встрече. На 13-й минуте хозяева контролировали мяч на своей половине, но при передаче назад Бителло вместо одноклубника нечаянно покатил на форварда гостей Тамерлана Мусаева. Нападающий быстро сориентировался и отправил мяч в касание на Матеуса Алвеса, который чуть сместившись, пробил голкипера бело-голубых Игоря Лещука – 1:0 в пользу "армейцев" и первый гол бразильца в РПЛ после летнего трансфера в стан москвичей.

У 20-летнего Алвеса вообще интересная роль при Челестини: полузащитнику, который провел на родине считанное количество матчей во взрослом футболе, главный тренер ЦСКА сразу же доверил функции человека без ярко выраженной позиции на поле. За счет этого ему удается как здорово разгонять атаки из глубины, так и завершать их на острие. На 21-й минуте это вновь сработало в полной мере. Алвес начал голевую атаку после передачи Игоря Акинфеева, а через считанные секунды получил мяч вновь и вырезал идеальный заброс в штрафную за спины защитников "Динамо" на ворвавшегося туда Милана Гайича. Серб во время рандеву с Лещуком тоже не сплоховал – гости повели 2:0, а Матеус оформил гол плюс пас.

Но не только Алвесом единым хорош ЦСКА прямо сейчас. В команде Челестини немало футболистов в полузащите, которые способны дать высокую скорость. За счет этого качества удалось забить еще. На 42-й минуте пошел быстрый прорыв с переводом на левый фланг в сторону Кирилла Глебова, тот подключил Мойзеса, который вырезал прострел на дальнюю штангу по мертвой для защитников и вратаря "Динамо" дуге. И если никто из соперников не дотянулся, то вот добежавший в ту зону работяга Матвей Кисляк успел подставить ногу и переправить мяч в пустой створ – 3:0 уже в первом тайме! В матче против "Краснодара" бело-голубые до перерыва пропустили столько же, что раз за разом провоцировало Карпина закрывать лицо руками от ужаса происходящего.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

"Динамо" тоже время от времени доводило свои атаки до логического завершения, однако чаще всего все сводилось к дальним ударам, с которыми Акинфеев справился на опыте. На фоне "армейских" кружев это, конечно, выглядело довольно скупо.

Во втором тайме ЦСКА сбавил обороты и больше играл по счету, рассчитывая на контратаки. Кроме уже достигнутого результата, необходимость в этом диктовала еще и ситуация на скамейке: из семи полевых в резерве многие – необкатанная молодежь, которую рискованно бросать в такой горячий котел (в итоге Челестини сделал всего две замены из пяти возможных). Этот фактор, плюс нагоняй от Карпина в перерыве заставил "Динамо" действовать гораздо активнее впереди, за счет чего градус остроты у ворот Акинфеева подрос.

Причем заявку на камбэк удалось оформить уже на 49-й минуте: Денис Макаров умудрился без сопротивления протащить мяч с середины поля до штрафной и пальнуть с левой в дальний угол от штанги – 1:3. Неплохие выстрелы были у вышедшего на замену Дмитрия Скопинцева, Иван Сергеев из вратарской умудрился пробить в перекладину, Бителло также проверил каркас в самой концовке. Шансы были, но реализация подвела.

В то же время "Динамо" вполне рисковало пропустить, так как в попытке отыграться бело-голубые оставляли в защите от силы пару человек. Бегущая атака ЦСКА не оставила это без внимания, и буквально разрывала обедневшие оборонительные редуты соперника. Ближе всех к голу были Матеус Алвес, Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов, но в первых двух случаях "Динамо" в игре оставил Игорь Лещук, а в третьем, который случился прямо перед финальным свистком, левый вингер не попал в створ.

При этом если бы хозяева сумели отыграться, в теории в российском футболе мог разгореться огромный скандал. Все дело в двух спорных решениях главного арбитра Кирилла Левникова не в пользу "армейцев". Во-первых, в самом начале второго тайма Данил Круговой вылетал один на один с Лещуком, после чего упал при сближении с голкипером "Динамо". Судя по повтору, вратарь слегка подсек вингера ЦСКА, однако судья дал ему желтую карточку за симуляцию.

А во-вторых, немногим позднее Левников не назначил пенальти в ворота "Динамо" после того, как Денис Макаров в штрафной вместо мяча, судя по всему, попал в ногу Матеусу Алвесу. Если днем ранее арбитр Артем Чистяков в подобном эпизоде из матча "Спартака" и "Зенита" поставил 11-метровый в ворота петербуржцев, то в "братском дерби" судья не сделал этого ни сразу, ни после просмотра VAR. Такое решение озадачило что болельщиков ЦСКА в Сети, что некоторых экспертов.

В итоге решения Левникова все же не повлияли на итоговый результат: ЦСКА удержал добытое преимущество и оформил 19-й беспроигрышный матч в РПЛ. Интересно будет послушать разбор от Экспертно-судейской комиссии РФС, тем более, что красно-синие уже заявили о желании обратиться за разъяснениями.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом главный тренер "армейцев" Фабио Челестини на послематчевой пресс-конференции отказался комментировать судейство и сконцентрировался на своей команде. А ей он явно был очень доволен. Правда, разговоры о чемпионских амбициях специалист пока все же пресекает.

"Главные составляющие такого успеха? Командная работа каждый день. Всегда говорю ребятам, что счет матча – результат работы на поле все 90 с лишним минут. До матча мы не знаем, выиграем или проиграем. Команда поняла, что мы должны работать все вместе, и у них горят глаза, они хотят играть в такой футбол. Мы вместе верим в то, что делаем", – сказал Челестини.



(в итоге Челестини привел "Базель" к титулу. – Прим. ред.) . Быть фаворитом с ЦСКА прямо сейчас хорошо, но, если честно, мне пока без разницы. Когда я это скажу, это действительно должно быть правдой. Сейчас я горд командой, мы хорошо работаем. Но не будем забывать, что впереди длинный чемпионат, и еще много чего может произойти. Мне приятно знать, что о нас говорят как о фаворитах, но мы об этом не думаем.

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин, несмотря на счет и предыдущие результаты, не согласился с тезисом одного из журналистов, что игра бело-голубых "оставляет желать лучшего".

"То, что Бителло допустит такую ошибку при первом голе, никто не ожидал. Но первые 15 минут на поле была только одна команда, и моменты создавали как раз мы, по-моему. То, что психологически на команду повлиял этот гол из ниоткуда, наверное, да. Пока приходили в себя, пропустили еще. Собрались во втором тайме и продолжали играть, но могли и пропускать еще на контратаках. Но второй тайм и первые 15 минут первого вселяют надежду", – отметил Карпин.





Валерий Карпин главный тренер московского "Динамо" Слова болельщикам? Будем работать дальше, и, надеюсь, придет результат. И не будет тех глупых ошибок, которые мы допустили что против ЦСКА, что с "Краснодаром" на Кубок.

Работы у Карпина впереди действительно много: 5 очков, лишь одна победа в пяти стартовых турах РПЛ и место в подвале турнирной таблицы – мягко говоря, не то, чего ждали от действующего главного тренера сборной России. Челестини, как следует из его слов, тоже настроен на упорную работу, и пока его подопечные создали приличную базу для потенциальных успехов в будущем: три победы и две ничьи позволили ЦСКА с 11-ю очками запрыгнуть в группу лидеров.

К чему приведут терпенье и труд, узнаем уже в следующие выходные. 23 августа "Динамо" в 6-м туре РПЛ примет дома интересный по игре, но пока провальный по результату "Пари НН", а 24-го числа ЦСКА сыграет в родных стенах с "Акроном", которому совсем недавно уступил в серии пенальти в Кубке России.

