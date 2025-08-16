Станкович поздравил футболистов "Спартака" после ничьей с "Зенитом" в РПЛ

16 августа московский "Спартак" дома сыграл вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга со счетом 2:2 в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Гости практически весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса, однако спасительным для петербуржцев стал гол экс-нападающего красно-белых Александра Соболева. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:2 (2:1)

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Голы: Маркиньос, 18, Фернандеш, 38 – Кассьерра, 14, Соболев, 63.

"Спартак": Максименко, Литвинов (Рябчук, 77), Бабич, Дуарте, Умяров, Денисов, Маркиньос (Дмитриев, 70), Мартинс (Солари, 77), Фернандеш, Угальде (Заболотный, 77), Барко.

"Зенит": Адамов, Дугас Сантос, Алип (Соболев, 46), Дркушич, Мантуан (Эракович, 90+), Барриос, Вендел, Жерсон (Мостовой, 63), Педро, Луис Энрике (Лусиано, 58), Кассьерра (Вега, 46).

Предупреждения: Литвинов, 43; Дуглас Сантос, 43; Вега, 77.

Удаления: Дуглас Сантос, 51 (2 ЖК).

"Спартак" и "Зенит" в начале чемпионата не слишком оправдывают ожидания своих болельщиков. Красно-белые Деяна Станковича выдали самый плохой старт с 2011 года (4 очка в 4 матчах), сине-бело-голубые Сергея Семака – с 2008-го (5 очков). Оба клуба выиграли лишь в 1-м туре, после чего неизменно теряли очки.

При этом если Семака в отставку за счет предыдущего чемпионского бэкграунда особо не отправляют, то вот вокруг Станковича сгущаются тучи еще с весны. Дошло до того, что инсайдеры сватают в Тушино не кого-нибудь, а экс-главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который ранее работал в России в стане "Зенита". Однако пока Деян на скамейке и всеми силами пытается исправить ситуацию.

Что касается составов на "дерби двух столиц", то "Зенит" выставил стартовые 11, будто лимита на легионеров в восемь иностранцев на поле не существует. Из всех игроков, вышедших с первых минут, россиянином от рождения был только вратарь Денис Адамов, однако защитник сборной Казахстана Нуралы Алип как представитель страны ЕАЭС иностранцем не считается, а другой защитник Дуглас Сантос получил паспорт РФ. У "Спартака" же были четыре россиянина на поле без всяких опций, плюс сильные легионеры вроде самого дорого трансфера клуба Жедсона Фернандеша и лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Манфреда Угальде. Который, правда, в последнее время перестал демонстрировать свои снайперские навыки.

Стоит отметить, что вышедшие в старте игроки с обеих сторон в первом тайме показали, что очень хорошо готовы к дерби. И "Спартак", и "Зенит" показывали плотный футбол с минимальным количеством свободных зон, из-за чего командам не удалось создать россыпь моментов. Что, правда, не помешало двум классным командам еще до перерыва целых три раза наказать оппонента за ошибки.

Все началось с осечки Маркиньоса в самом начале встречи: бразильский вингер "Спартака" принял на грудь подачу соперника в штрафной и уже собирался выносить мяч, однако вместо этого зарядил по корпусу набежавшему в прессинг полузащитнику "Зенита" Луису Энрике. Главный арбитр встречи Артем Чистяков даже без VAR назначил пенальти, бить который пошел Матео Кассьерра. Колумбиец пробить вратаря "Спартака" Александра Максименко не сумел, однако защитники красно-белых не смогли вынести мяч из штрафной, и Кассьерра нашел свой шанс на добивании – 1:0 в пользу петербуржцев на 15 минуте.

Маркиньос при помощи партнеров стремительно исправился за свою ошибку. Здорово сыграли легионеры "Спартака": распасовку на подступах к штрафной устроили Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, мяч снова вернулся к Барко, и аргентинец запустил по флангу Маркиньоса. Бразилец оказался без сопротивления и спокойно вырезал в дальний верхний угол – 1:1 на 18-й минуте.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Когда паритет был восстановлен, пошел плотный футбол, однако на 38-й минуте "Зенит" вновь допустил ошибку в обороне. Кристофер Мартинс загрузил в район вратарской, где защитников гостей в воздухе перевисел Жедсон. Мощный удар головой португальца в упор Адамов парировал, но мяч приземлился на газон и от него перешагнул за линию – 2:1 уже в пользу красно-белых. В концовке первой половины сине-бело-голубые в попытках быстро вернуться в игру дважды проверили Максименко на прочность плотными дальними ударами в исполнении Густаво Мантуана и Нуралы Алипа – Александр справился с ними безупречно.

В начале второго тайма "Зенит" еще больше усложнил себе жизнь после того, как Дуглас Сантос на 51-й минуте в очередном стыке получил вторую желтую карточку и досрочно отправился отдыхать. "Спартак" тут же попытался воспользоваться временной неразберихой в оборонительных рядах гостей в связи с удалением защитника, однако петербуржцев в игре оставил Денис Адамов. Голкипер, который в РПЛ редко получает свой шанс, так как основным является Евгений Латышонок, творил в створе невероятные чудеса. Красно-белые били и в упор, и издали, и Барко крутил в ворота с углового, – хоть бы хны.

А вот "Зенит" на классе выцепил свой редкий шанс, да и кто его реализовал! Вышедший на замену экс-спартаковец Александр Соболев, со скандалом ушедший из своей бывшей команды, зацепился за мяч в штрафной, развернулся и прошил низом ближний угол ворот Максименко – 2:2. Несмотря на то, что между фанатами и нападающим после трансфера в "Зенит" сложились не самые теплые отношения, Соболев бурно праздновать взятие ворот из уважения к "Спартаку" не стал.

Добившись равенства в счете, гости заперлись, и до поры справлялись с угрозами, но на 86-й минуте ошибку допустил Густаво Мантуан. В борьбе в штрафной бразильский защитник не успел к мячу и киксанул ногу Наиля Умярова. Реализация 11-метрового была сумасшедшей: удар Барко Адамов взял, добивание – взял, еще один выстрел вдогонку из ворот в суматохе вынес кто-то из петербуржцев, и лишь с четвертой попытки Жедсон вонзил мяч под перекладину. Но счет так и остался 2:2: после VAR стало ясно, что еще в момент исполнения пенальти у Барко поехала левая нога, из-за чего мяч от удара правой полетел в нее. Двойное касание, к сожалению для красно-белых, считается нарушением, а по новым правилам, если игрок не забивает 11-метровый, перебить его в такой ситуации уже не дают.

"Зенит" в итоге дотерпел, и у сине-бело-голубых, как и у москвичей, продолжается безвыигрышная серия в чемпионате России. Теперь у каждого из соперников она насчитывает четыре матча, и оба топ-клуба пока оседают в середине таблицы.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После игры Деян Станкович в эфире "Матч ТВ" назвал футбол в исполнении своих подопечных "неплохим", однако отметил, что "Спартаку" немного не хватило удачи в ситуации с пенальти в исполнении Барко.





Деян Станкович главный тренер "Спартака" Поздравляю своих игроков, мы заслуживали победы. Чемпионат идет, все только начинается. Конечно, я не могу сказать, что счастлив на 100 процентов. Нам сильно не хватило удачи. Но я наслаждался матчем и игрой ребят.

Интересно, что на пресс-конференции Деян Станкович перед журналистами уже не появился – вместо него пришел его ассистент Ненад Сакич. Специалист объяснил это "личными причинами" главного тренера "Спартака", не став вдаваться в детали.

Сергей Семак в свою очередь поучаствовал во всех послематчевых мероприятиях с прессой. В эфире "Матч ТВ" наставник "Зенита" подчеркнул, что хоть любая потеря очков и воспринимается негативно, отыгранный мяч в исполнении Соболева в меньшинстве стал несомненным плюсом. Так же главный тренер петербуржцев признал не лучшее состояние своих подопечных прямо сейчас.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Наша игра немного разбалансирована, нет надежности в обороне. Сочетания защитников не всегда идут на пользу, хотя в прошлом году мы славились нашей обороной. Не могу сказать, что у нас много провалов, но тем не менее, пропускаем легкие мячи практически в каждом матче. Это то, над чем нам нужно работать.

Стоит отметить, что, несмотря на ничью, отставание "Зенита" и "Спартака" от лидирующего на данный момент в таблице столичного "Локомотива" не увеличились. Все потому, что "железнодорожники" 16 августа впервые в сезоне потеряли очки, сыграв вничью в Калининграде против одной из команд-открытий начала чемпионата "Балтики" 1:1. Теперь у "Локо" 13 очков, у "Зенита" 6, у "Спартака" – 5.

Погоня за несущимся впереди "Локомотивом" продолжится для красно-белых и сине-бело-голубых 23 августа. Для начала "Спартак" сыграет на выезде с казанским "Рубином", после чего следом "Зенит" дома проэкзаменует махачкалинское "Динамо". А после них на поле родного стадиона в Черкизове сами красно-зеленые посоревнуются с "Ростовом".

