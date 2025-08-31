Кордоба пригрозил покинуть РПЛ после судейского скандала в матче с ЦСКА

31 августа московский ЦСКА дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 7 тура Мир Российской Премьер-лиги. Однако встреча лидеров чемпионата запомнилась не только яркой игрой, но и спорными решениями главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева, а также скандалами на поле и вне его. Обо всем расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Краснодар" – 1:1 (1:1)

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Голы: Кисляк, 36 – Кордоба, 44.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Алеррандро, 82), Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Матеус Алвес (Руис, 89), Шуманский (Мусаев, 65).

"Краснодар": Агкацев, Петров, Диего Коста, Тормена, Виктор Са, Дуглас Аугусто, Черников (Ленини, 72), Батчи (Кривцов, 72), Сперцян (Козлов, 90+), Перрен (Жубал, 63), Кордоба.

Предупреждения: Жоао Виктор, 20; Черников, 50; Кисляк, 60; Дуглас Аугусто, 60; Тормена, 70; Агкацев, 90+.

Удаления: Кордоба, 56.

Перед 7-м туром ЦСКА и "Краснодар" шли во главе турнирной таблицы РПЛ: южане на первом месте с 15-ю очками, москвичи – на втором с 14-ю. При этом красно-синие и черно-зеленые в начале июля открывали российский футбольный сезон матчем за Суперкубок, где действующий чемпион уступил обладателю Кубка страны 0:1 благодаря голу Игоря Дивеева.

Дебютную 45-минутку нового противостояния можно охарактеризовать как оду реваншу. Довольно размеренный темп игры взорвал гол Матвея Кисляка. На 28-й минуте Данил Круговой выцарапал мяч у лицевой линии и вырезал передачу верхом в штрафную, где молодой звездный полузащитник ЦСКА в гордом одиночестве точно пробил головой в правый от себя угол. Но после видеопросмотра главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев разглядел фол Жоао Виктора на Джоне Кордобе аж за 20 с лишним секунд до взятия ворот (к судейским вопросам нам еще придется вернуться не раз).

Вместо гола Кисляка случился гол как раз Кордобы: с назначенного штрафного пошла передача в сторону колумбийца, который прошил ворота Игоря Акинфеева. Но и здесь все осталось на табло как есть – Джон очутился в офсайде.

А теперь к тем самым реваншам. На 36-й минуте все тот же Круговой снова загрузил на дальнюю со своего правого фланга, Иван Обляков скинул мяч под удар Кисляку, и Матвей влет забил с легким рикошетом от защитника "Краснодара" Витора Тормены – 1:0. Однако на 44-й снова случился прекрасный стандарт южан: подача Эдуарда Сперцяна с углового, и Кордоба теперь уже легально забил в ворота Акинфеева впервые за свою карьеру в России – 1:1.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Второй же тайм вполне можно охарактеризовать как ода упущенным возможностям. На 56-й минуте ЦСКА оказался в большинстве после того, как Кордоба у лицевой в единоборстве с защитником "армейцев" Мойзесом махнул ногой в сторону бразильца. Как сказано в официальном протоколе матча: "Агрессивное поведение. Удар соперника ногой в руку".

Эпизод спровоцировал стычку, едва не переросшую в драку, а колумбийский форвард получил от Шафеева прямую красную карточку. Однако на многочисленных повторах видно, что в динамике действия колумбийца, пожалуй, смотрелись страшнее, чем оно есть на самом деле. Согласно правилам, арбитры VAR имеют право позвать главного судью к монитору в случае показанной красной карточки, но судьи на видео этого так и не сделали.

Кордоба был резко против удаления и ни в какую не хотел покидать газон, но после долгих уговоров все же ушел крушить подтрибунное помещение. В разговоре с журналистами форвард-таран, которого по праву можно назвать одним из самых сильных легионеров в РПЛ, сделал громкое заявление о желании покинуть Россию из-за подобных эпизодов.





Джон Кордоба нападающий ФК "Краснодар" Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть РПЛ. Я не заслуживаю тут находиться, я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на мое будущее.

Тут стоит вернуться в первый тайм: перед отмененным голом ЦСКА случился еще один спорный эпизод с участием Жоао Виктора и Кордобы. Джон сумел обойти бразильского новичка "армейцев" и уже собирался лететь один на один с Акинфеевым, но Виктор повалил Кордобу на траву. "Фола последней надежды" Шафеев не увидел, поэтому выписал бразильскому защитнику только желтую карточку. Прав был судья или нет, разберутся специалисты, но не удивительно, что Кордоба настолько сильно был взвинчен.

Что до футбола, удаление колумбийца сломало очень крутой по эмоциям и содержанию матч. Потенциально публика могла получить одно из самых мощных зрелищ в РПЛ последних лет, но при 11 на 10 шансы на это резко упали. Это и есть те самые упущенные возможности.

Мусаев был вынужден перестроить схему на три центральных защитника, выпустив в помощь Тормене и Диего Косте огромного бразильца Жубала. Плюс в отсутствии ярко выраженного форварда главный тренер "Краснодара" начал экспериментировать с "ложной девяткой", которой успели побыть и Эдуард Сперцян, и вышедшие на замену Никита Кривцов и Данила Козлов. Подобная конструкция – это не про "победить", а про "выстоять": принеся в жертву зрелищность своего футбола, гости удержали приемлемый счет.

ЦСКА же к пересыщенной обороне "Краснодара" оказался не готов. Стиль Челестини в первых турах – быстрые атаки на пространстве, но вот как только команду его лишили, она "забуксовала". Все свалилось на бесконечные забросы и прострелы с флангов, с которыми южане справились без особого труда. Горячо было лишь в самой концовке после ударов головой Алеррандро и Игоря Дивеева, но в первом случае на пути мяча встал Жубал, а во втором ворота спас голкипер Станислав Агкацев.

Настолько жаркой пресс-конференции лично я не припомню уже очень давно. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев для начала прямо заявил, что Рафаэль Шафеев "полностью испортил матч".





Мурад Мусаев главный тренер ФК "Краснодар" Я не могу быть доволен ничьей. Если бы удаление было по делу, я бы сказал игрокам, что они молодцы, вытерпели. Но если оно не по делу, чем я могу быть доволен?! Вы говорите, Кордоба вел себя агрессивно. Это как с (полузащитником "Краснодара" Александром) Черниковым: за первый же фол ему дают карточку, потому что у него имидж жесткого парня. То же, наверное, и с Кордобой. Если у него есть удаления в матчах за "Краснодар", ему не разбираясь надо давать красную карточку?

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кроме того, Мусаев рассказал о конфликте с главным тренером ЦСКА, швейцарцем Фабио Челестини. Комментарии по этому эпизоду были максимально бескомпромиссным.

"Идет Кордоба после удаления, встают все тренеры и футболисты ЦСКА на скамейке и начинают хлопать, провоцировать и высказывать свое неуважение. Если в Швейцарии нормально так вести себя, то в России я впервые такое вижу. Для меня это открытое хамство, и я должен был на это среагировать", – подчеркнул наставник "Краснодара".

Однако сам Челестини на пресс-конференции высказал иную версию случившегося. По его словам, уходу Кордобы лично он не аплодировал, а удаленный колумбиец по пути в подтрибунку "много чего сказал". Услышав от журналистов про фразу "если в Швейцарии нормально так себя вести...", Фабио даже на некоторое время замолчал.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА Эмоции должны оставаться на поле. Давайте говорить о футболе, и не надо вовлекать Россию, Швейцарию или другие страны, прошу вас. На мой взгляд, надо уважать тех, кто приезжает сюда работать. Если мы в чем-то ошиблись, то я лучше попрошу прощения у Кордобы напрямую. После матча я подошел к нему и сказал, что он отличный нападающий, мы спокойно поговорили. В Швейцарии все происходящее на поле остается там, а после матча мы можем в подтрибунке общаться, обниматься.

Что до статистических итогов, "Краснодар" благодаря ничьей набрал 16 очков и сохранил за собой первую строчку турнирной таблицы. В то же время прервалась шестиматчевая победная серия "быков". ЦСКА же набрал 15 очков, однако делит вторую строчку с "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". При этом серия "армейцев" без поражений достигла 21 матча – повторение клубного рекорда со времен команды Леонида Слуцкого образца 2015 года.

В ближайшие пару недель РПЛ уходит на паузу на матчи сборных, после чего вернется играми 8-го тура. Главным событием, безусловно, станет столичное дерби "Динамо" и "Спартака", однако и за играми нынешних лидеров чемпионата однозначно стоит последить. "Краснодар" 13 сентября примет дома тольяттинский "Акрон", а ЦСКА на следующий день сыграет на юге в гостях у "Ростова".

