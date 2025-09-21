Семак – о победе над "Краснодаром": это важно не только для "Зенита", но и РПЛ в целом

21 сентября лидер Мир Российской Премьер-лиги "Краснодар" в 9-м туре дома уступил "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:2. За сине-бело-голубых во втором тайме отличились Максим Глушенков и Луис Энрике. О битве чемпионов России последних лет расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Глушенков, 60, Луис Энрике, 88.

"Краснодар": Агкацев, Петров, Тормена, Жубал, Оласа, Кривцов (Перрен, 65), Дуглас Аугусто, Батчи, Сперцян, Виктор Са, Кордоба.

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Мантуан, Вендел (Дркушич, 72), Барриос, Глушенков (Алип, 90+), Педро (Лусиано, 90+), Луис Энрике, Соболев (Мостовой, 77).

Предупреждения: Жубал, 9; Петров, 27; Педро, 40; Виктор Са, 45+; Кривцов, 63; Глушенков, 77; Дуглас Аугусто, 90+; Дркушич, 90+.

Битва чемпионов России последних лет – главная вывеска 9-то тура РПЛ. При этом если "Краснодар" шел даже с опережением графика прошлого года, когда удалось впервые в истории выиграть титул (19 очков после 8-ми туров против 18-ти в прошлом сезоне), то вот "Зенит" выдал один из худших стартов (13 баллов в таблице). Таким образом, команда Мурада Мусаева шла на первом месте, а вот подопечные Сергея Семака – только на седьмом.

"Краснодар" в итоге и начал матч по-чемпионски, создав два почти идентичных опасных момента – прострел с левого фланга и удар в касание. Однако если в районе 45 секунды Жоау Батчи пробил почти в упор, и дал проявить себя голкиперу сине-бело-голубых Денису Адамову, то вот выстрел полузащитника черно-зеленых Никиты Кривцова на 5-й минуте полетел в теплое южное небо.

Но в последствии "Зениту" удалось взять мяч под свой контроль и потихоньку начать наращивать давление на ворота Станислава Агкацева. Правда, практически все атаки до перерыва закончились разве что полумоментами. Хозяева впереди после удачной стартовой пятиминутки тоже не снискали большой удачи, но игра все равно смотрелась за счет ураганного темпа. Про такое шаблонно говорят: "матч без середины поля".

Однако в перерыве встречи защитник "Краснодара" Жубал сказал: "Арбитр усложняет игру". Главный судья встречи Сергей Карасев и правда довольно часто подносил свисток ко рту. После перерыва он стал гораздо реже вмешиваться в процесс, повысив планку борьбы, однако вопросов к его бригаде конкретно у южан меньше не стало.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

На 60-й минуте Луис Энрике слева нашел в штрафной Максима Глушенкова пасом между ног защитнику Витору Тормене, а игрок сборной России пробил опять же между ног голкиперу Агкацеву – 1:0 в пользу "Зенита". При этом в развитии атаки было подозрение на фол против Никиты Кривцова во время верховой борьбы с защитником гостей Нино, но Карасев и VAR-бригада остались при своем мнении.

После этого гола могли забивать и те, и другие: пожалуй, самыми яркими эпизодами стали попадание Виктора Са в штангу после прострела Батчи, а полузащитник сине-бело-голубых Педро едва не закрутил мяч в сетку дальним выстрелом. В то же время "Зенит" перешел на оборонительный вариант схемы с дополнительным защитником Ваней Дркушичем, да и не отказывал себе в удовольствии потягивать время.

Но даже в такой расстановке еще один мяч соорудили именно петербуржцы. На 88-й минуте снова сработала связка Глушенкова и Луиса Энрике: первый вырезал подачу в район вратарской, а второй без сопротивления аккуратно открылся в ту зону и без помех расстрелял створ головой – 2:0.

У "Краснодара" еще было время попытаться вытащить себя за волосы из болота, так как ко второму тайму добавили целых семь минут. Но большинство из них вобрали в себя стычки между футболистами, которые под конец встречи окончательно перестали изображать джентльменов. Плюс случился очередной спорный судейский эпизод: крайний защитник "быков" Сергей Петров ворвался в штрафную и упал там то ли сам, то ли после контакта с Нино. Карасев принял за основу первый вариант.

"Зенит" одержал важную для себя победу, остановив шестиматчевую серию "Краснодара" без поражений в РПЛ. После игры Сергей Семак в эфире "Матч ТВ" отметил, что успех его команды был необходим еще и для лиги в целом.





Сергей Семак главный тренер "Зенита" Победа важна не только для нас, но и для всего чемпионата, не отпустили "Краснодар" далеко. С точки зрения борьбы будет интересно смотреть за противостоянием пяти команд, которые идут вверху недалеко друг от друга. Важно было сегодня победить.

"На мой взгляд, победа нам была нужнее. Где-то нам улыбнулась удача, но это происходит, только когда команда старается. Да, не все получилось идеально, но я понимаю уровень ответственности за сегодняшний результат. В целом, за исключением ситуаций, когда мы позволяли сопернику создавать моменты, обычно после фланговых прострелов, сыграли неплохо", – подчеркнул Семак.

Мурад Мусаев в свою очередь сказал в эфире, что по содержанию игра в исполнении его команды была даже лучше победной над "Зенитом" в прошлом сезоне, когда дома удалось взять верх со счетом 2:0.

"К сожалению, не реализовали свои моменты, и фактически в первой опасной атаке у наших ворот пропустили. В таких матчах все решают детали, и мы в паре эпизодов сыграли не очень хорошо", – сказал главный тренер "Краснодара".





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Повлияет ли ментально эта игра на нас? Увидим, но не должно. У нас опытные ребята, которые не один год играют вместе. К сожалению, такие моменты бывают, но по настрою, качеству все было хорошо. Нужно пережить этот момент, работать и идти за новыми победами.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Несмотря на поражение, "Краснодар" остался лидером РПЛ с 19-ю очками, но упустил шикарную возможность оторваться от преследователей, допустивших осечки в 9-м туре. Речь о сенсации первой части сезона калининградской "Балтике", а также столичном "Локомотиве": первые дома сыграли вничью с "Ростовом" 0:0, вторые же при очень спорном судействе расписали мировую на выезде с махачкалинским "Динамо" 1:1. Причем "железнодорожники" не выигрывают, но и не проигрывают уже пятую встречу подряд. Благодаря ничьим "Балтика" и "Локо" сократили отставание от "Краснодара", заработав 17 очков каждая.

Однако подобраться к южанам еще ближе может ЦСКА: "армейцы" 22 сентября закроют программу 9-го тура вояжем в гости к "Сочи". Пока же у подопечных Фабио Челестини 15 очков, но если они обыграют одного из главных аутсайдеров РПЛ прямо сейчас, разрыв с "Краснодаром" сократится до одного балла.

Что до "Зенита", то за счет победы над черно-зелеными петербуржцы в моменте идут даже выше ЦСКА, набрав 16 очков и выйдя на четвертое место. В 10-м туре у команды Семака будут все шансы улучшить положение, так как на их арену 27 сентября пожалует "Оренбург" из подвала табеля о рангах. А вот "Краснодару" в тот же день предстоит выезд в Ростов-на-Дону, где никому не бывает легко, что закручивает интригу в таблице еще серьезнее.

