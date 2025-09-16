В МИД РФ ответили на слова Ракицкого о карьере в "Зените"

Фото: ТАСС/Футбольный клуб "Зенит"/Анна Мейер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского экс-футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого о периоде его карьеры в Санкт-Петербурге, заявив, что он имел в виду свое личное время. Своим мнением дипломат поделилась в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Речь идет об интервью спортсмена YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ", в котором он резко негативно высказался о своем российском этапе карьеры.

Когда у Ракицкого спросили, отпустил ли он обиду из-за прекращения выступлений за сборную Украины, 36-летний футболист ответил, что сделал это еще во время игры за "Зенит". При этом он выразил недовольство в адрес российской команды, используя грубое слово, обозначающее мужчин нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Потом, когда я вернулся в "Шахтер", считаю, что меня могли вызвать разочек или два. Но, видимо, не заслужил этого", – сказал экс-защитник.

В свою очередь, Захарова посчитала, что Ракицкий говорил о своем личном времяпрепровождении.

"Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения", – пояснила дипломат.

Ракицкий играл за "Зенит" с января 2021-го по март 2022 года, став четырехкратным чемпионом России и завоевав Кубок и Суперкубок. В клубе он провел 107 матчей и забил 7 голов. Однако из-за тяжелой семейной ситуации он досрочно расторг контракт.

До "Зенита" спортсмен играл за донецкий "Шахтер", с которым стал восьмикратным чемпионом Украины. Там он провел 54 игры. После "Зенита" играл за турецкий клуб "Адана Демирспор", но вернулся в "Шахтер". С марта 2025-го выступает за одесский "Черноморец".

