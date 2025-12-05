Популярность скалолазания в Москве выросла почти на треть

В Москве растет популярность скалолазания. В этом году спрос на тренировки на столичных скалодромах увеличился почти на треть. Скалолазание делится на три основные дисциплины: скорость, болдеринг (лазание на небольшой высоте со страховочными матами) и трудность (лазание на высоте с веревочной страховкой).

Как отмечают тренеры и спортсмены, этот вид физической активности прорабатывает все группы мышц, значительно улучшает выносливость и является отличным способом не только накачаться, но и весело провести время. При этом скалолазание для многих становится первым шагом в мир альпинизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.