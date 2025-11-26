Олимпийский огонь зимних Игр зажжен в Древней Олимпии

Фото: ТАСС/AP/Thanassis Stavrakis

Олимпийский огонь для зимних Игр-2026, которые пройдут в Италии, зажгли в Древней Олимпии. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, председатель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, а также руководитель Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и другие официальные лица.

Торжественная церемония состоялась в Археологическом музее. При этом изначальной площадкой был выбран античный стадион Древней Олимпии, однако решение о замене места было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Для зажжения факела использовали резервный огонь, который вспыхнул 24 ноября от солнечных лучей во время генеральной репетиции на археологической площадке у храма Геры.

Верховная жрица, которую играет греческая актриса Мэри Мина, передала факел первому факелоносцу – бронзовому призеру Олимпийских игр 2024 года в Париже по академической гребле Петросу Гайдатзису.

С этого момента стартовала 9-дневная эстафета по Греции, в которой примут участие около 450 человек. Маршрут пройдет через Пиргос, Амалиаду, Калавриту, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбаку, Мецово, Козани, Касторию, Флорину, Наусу, Серре, Драм, Салоники, Ламию, Арахову, Левадию и Афины.

Завершится эстафета на стадионе "Панатинаикос" 4 декабря, где огонь передадут оргкомитету Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

При этом итальянская часть эстафеты стартует в Риме за два месяца до открытия Игр – 6 декабря. Огонь посетит все регионы Италии, включая Сардинию, Сицилию и Кортина-д'Ампеццо, где пройдут соревнования. Завершится мероприятие на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Ковентри заявляла, что исполком намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на Игры-2026. Она уточнила, что комитет будет принимать решения по тому же принципу, что и во время квалификации на летние соревнования, которые состоялись в 2024 году в Париже.

Вместе с тем в МОК подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в командных соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр. Уточнялось, что они даже не будут рассматриваться для выступления на этих состязаниях.