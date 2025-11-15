Форма поиска по сайту

15 ноября, 15:24

Политика
Захарова: МОК пренебрегает олимпийскими принципами ради русофобии

Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК

Фото: mid.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ дать предметную и однозначную оценку ангажированной политики Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировала отказ МОК в выдаче журналистам агентства аккредитации на Олимпиаду 2026 года в Италии. Решение было мотивировано тем, что организация якобы уже распределила "некоторое количество" аккредитаций среди российских СМИ.

По словам Захаровой, МОК вновь нарушает принцип равного доступа к информации и плюрализма СМИ в угоду узкоконъюнктурным интересам некоторых псевдодемократий, в том числе Италии.

Официальный представитель МИД РФ указала, что российская сторона будет считать международные организации предвзятыми и дисфункциональными в случае, если они проигнорируют данный инцидент.

Дипломат также обратила внимание, что МОК продолжает пренебрегать принципами олимпийского движения ради русофобской политики западных стран. В результате российские журналисты в очередной раз сталкиваются с ограничениями при освещении спортивных турниров.

Захарова напомнила, как в прошлом году оргкомитет парижских Игр, сославшись на решение властей Франции, отказал в аккредитации сразу нескольким российским журналистам, в том числе из РИА Новости Спорт и МИЦ "Известия".

"Всякий раз руководящие органы олимпийского движения прикрывались позицией страны, принимающей мировые состязания, позиционируя себя в качестве безропотного исполнителя", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что исполком намерен придерживаться прежнего подхода к допуску нейтральных спортсменов на Олимпиаду 2026 года. Она уточнила, что комитет будет принимать решения по тому же принципу, что и во время квалификации на летние Игры, которые состоялись в 2024 году в Париже.

Вместе с тем в МОК подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в командных соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр. Уточняется, что они даже не будут рассматриваться для выступления на этих состязаниях.

CAS впервые за 3,5 года признал дискриминацию российских спортсменов

