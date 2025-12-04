Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 12:42

Спорт

Турнир по шахматам, велогонки и забеги пройдут в Москве в декабре

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Четвертый детский зимний шахматный турнир "Московский спорт", второй этап велогонки "Спутник" и забеги пройдут в столице в декабре. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Все мероприятия будут организованы при поддержке департамента спорта. Шахматный турнир пройдет с 5 по 7 декабря. Площадкой для него впервые была выбрана волейбольная арена "Динамо".

Программа соревнования традиционно включит в себя три турнира, которые соберут более 400 юных шахматистов разных возрастных категорий.

В частности, в турнире А сыграют юноши и девушки 2011 года рождения и младше. Турнир В предназначен для мальчиков и девочек до 13 лет, а в турнире С смогут проявить себя ребята до 9 лет.

В преддверии финала 7 декабря в 11:30 всех участников ждет новогоднее представление. После завершения соревнований пройдет торжественная церемония награждения.

Причем как для спортсменов, так и для гостей будет организована фотозона, где можно будет сделать памятные снимки. Помимо этого, дети смогут поучаствовать в развлекательной программе с аниматорами и настольными играми.

Массовые соревнования в рамках второго этапа трековых велогонок "Спутник" запланированы на 6 декабря на велотреке в Крылатском. Спортсмены покажут свои навыки в парной гонке преследования на 2 тысячи метров, скретче, гонке по очкам, парном спринте с места и кейрине (три заезда). Состязания начнутся в 15:00.

Вместе с тем все желающие смогут попробовать свои силы в беге. Параллельно с велогонками с 16:00 на велотреке пройдет забег на одну милю (1,61 километра) для спортсменов разного уровня подготовки. Лучшие участники получат награды.

Принять участие в соревнованиях могут только совершеннолетние. Вход для зрителей свободный.

Ранее сообщалось, что с 6 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" стартует серия бесплатных спортивных мероприятий. Активности будут проходить по выходным. Жителям предложат открытые турниры и мастер-классы по силовым дисциплинам, тэг-регби, брумболу, лазертагу, а также по мини-ориентированию и снежному сумо.

Московский проект "Мой спортивный район" перешел на зимний формат

Читайте также


спортгород

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика