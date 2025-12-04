Турнир по шахматам, велогонки и забеги пройдут в Москве в декабре

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Четвертый детский зимний шахматный турнир "Московский спорт", второй этап велогонки "Спутник" и забеги пройдут в столице в декабре. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Все мероприятия будут организованы при поддержке департамента спорта. Шахматный турнир пройдет с 5 по 7 декабря. Площадкой для него впервые была выбрана волейбольная арена "Динамо".

Программа соревнования традиционно включит в себя три турнира, которые соберут более 400 юных шахматистов разных возрастных категорий.

В частности, в турнире А сыграют юноши и девушки 2011 года рождения и младше. Турнир В предназначен для мальчиков и девочек до 13 лет, а в турнире С смогут проявить себя ребята до 9 лет.

В преддверии финала 7 декабря в 11:30 всех участников ждет новогоднее представление. После завершения соревнований пройдет торжественная церемония награждения.

Причем как для спортсменов, так и для гостей будет организована фотозона, где можно будет сделать памятные снимки. Помимо этого, дети смогут поучаствовать в развлекательной программе с аниматорами и настольными играми.

Массовые соревнования в рамках второго этапа трековых велогонок "Спутник" запланированы на 6 декабря на велотреке в Крылатском. Спортсмены покажут свои навыки в парной гонке преследования на 2 тысячи метров, скретче, гонке по очкам, парном спринте с места и кейрине (три заезда). Состязания начнутся в 15:00.

Вместе с тем все желающие смогут попробовать свои силы в беге. Параллельно с велогонками с 16:00 на велотреке пройдет забег на одну милю (1,61 километра) для спортсменов разного уровня подготовки. Лучшие участники получат награды.

Принять участие в соревнованиях могут только совершеннолетние. Вход для зрителей свободный.

Ранее сообщалось, что с 6 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" стартует серия бесплатных спортивных мероприятий. Активности будут проходить по выходным. Жителям предложат открытые турниры и мастер-классы по силовым дисциплинам, тэг-регби, брумболу, лазертагу, а также по мини-ориентированию и снежному сумо.

