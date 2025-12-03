Форма поиска по сайту

03 декабря, 16:32

Спорт

Звезды хоккея проведут мастер-класс на катке имени Валерия Харламова

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

На катке имени Валерия Харламова 5 декабря пройдет мастер-класс от хоккеистов Николая Жердева и Дмитрия Пестунова. Мероприятие посвящено открытию проекта "Зима в Москве", сообщила пресс-служба префектуры Северного административного округа Агентству "Москва".

Как говорится в сообщении, участников ждут занятия по технике катания, советы по работе с клюшкой и тренировке точных бросков, а также автограф-сессия со спортсменами.

Принять участие смогут все желающие старше 10 лет, вход свободный. Начало в 17:00 по адресу улица Костякова, владение 17.

Помимо этого, для гостей подготовлена праздничная программа. Зрителей, как отметили в пресс-службе, ждут выступления фигуристов, чирлидеров и концертные номера, в том числе победительницы четвертого сезона шоу "Голос. Дети" Елизаветы Качурак.

Кроме того, в рамках проекта "Зима в Москве" 6 декабря состоится серия бесплатных спортивных мероприятий. Активности будут проходить по выходным. Жителям предложат открытые турниры и мастер-классы по силовым дисциплинам, тэг-регби, брумболу, лазертагу, а также по мини-ориентированию и снежному сумо.

