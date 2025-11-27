"Кинокаток" откроется на съемочной площадке кинопарка "Москино"

Десятки катков откроются в столице в декабре в рамках проекта "Зима в Москве". Где и когда можно будет покататься на коньках – в материале Москвы 24.

Центральные

Фото: пресс-служба ВДНХ

Каток на ВДНХ площадью более 20 тысяч квадратных метров уже открыт к посещению. Для этого организовали несколько павильонов, где можно взять коньки и экипировку напрокат, а также сдать свои вещи в камеру хранения. Помимо этого, здесь есть детский каток, кафе и ледовая арена. Площадка работает со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00 и в субботу-воскресенье с 10:00 до 23:00 (понедельник – выходной). Стоимость взрослого билета начинается от 500 рублей, а детского – от 300.

Также в Москве можно посетить каток "Лужники", площадь которого составляет 16 тысяч квадратных метров. Он пока не открылся, но за актуальным режимом работы можно следить на сайте. Помимо основного и детского катков, здесь есть кафе, место для отдыха, камера для хранения обуви, индивидуальные занятия с тренером, а также услуги по заточке коньков. Для взрослых билет будет стоить от 600 рублей, а для детей – от 300.

Одним из центральных катков в Москве также станет площадка в Парке Горького, где тоже организуют все удобства: инвентарь напрокат, камеры хранения для личных вещей, рестораны, кафе и костровая зона. Площадь ледовой поверхности составит более 2 тысяч квадратных метров, а стоимость входа для взрослых – от 450 рублей, для детей – от 300.

Помимо центральных катков, "Зима в Москве" приглашает посетить еще несколько мест. Например, на Болотной площади в рамках маркета "Фабрика подарков" откроется бесплатный каток площадью более 2 500 метров. Для катания необходима предварительная регистрация на сеансы продолжительностью 1,5 часа. Гости смогут взять коньки в аренду за 500 рублей, а также воспользоваться услугой заточки. Каток украшен праздничной елкой и тематической инсталляцией, а работать будет с 1 декабря по будням с 10:00 до 22:00 (с 09:00 в выходные).

С 6 декабря по 1 марта в кинопарке "Москино" можно будет посетить "Кинокаток" на съемочной площадке "Соборная площадь". Комплексный билет от 900 рублей будет включать еще и посещение всей доступной территории. Для гостей организуют катания с профессиональными фигуристами, прокат коньков (оплачивается отдельно) и теплые раздевалки. Каток будет открыт преимущественно по субботам и воскресеньям с 13:00 до 20:30.

Парки

Фото: департамент культуры города Москвы

С 28 ноября по 1 марта уже можно посетить каток в парке 50-летия Октября, работающий ежедневно с 10:00 до 22:00. Всего предусмотрено четыре сеанса: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–18:00 и 19:00–22:00. Гостям доступны прокат коньков и помощники для катания, а также шкафчики для вещей и кафе. Дети до 3 лет на ледовую площадку не допускаются, а члены многодетных семей от 12 лет могут прийти бесплатно по понедельникам, при этом необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу.

В саду имени Н. Э. Баумана находится один из самых живописных катков столицы, способный работать даже при температуре до 10 градусов благодаря искусственному льду. Ежедневно начиная с 28 ноября площадка готова принять до двух тысяч посетителей, для которых доступны прокат коньков (300 рублей), раздевалки, камера хранения и кафе.

Также для всех желающих до 1 марта уже открыт "Live! Каток" в усадьбе Воронцово с искусственным льдом и теплой раздевалкой для гостей. Администрация рекомендует приходить незадолго до начала сеанса, чтобы избежать очередей при переодевании, и напоминает о необходимости покидать территорию катка во время технических перерывов для санитарной обработки.

В Таганском парке тоже можно покататься на площадке с искусственным льдом. Она открыта с 28 ноября с 10:00 до 22:00 и работает по сеансам: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00 и 20:00–22:00, между которыми проводится часовой технический перерыв для обслуживания льда. Гости могут взять коньки напрокат при предъявлении документа и залога, воспользоваться шкафчиками для вещей и посетить кофейню.

Также с 1 декабря будут открыты к посещению два катка в "Коломенском": на фестивальной площадке музея-заповедника и Царской набережной. На месте также есть камеры хранения, аренда, заточка коньков и места отдыха.

Кроме того, бесплатные катки будут открыты в парке Северного речного вокзала и на Воробьевых горах. Подробнее о площадках можно узнать здесь.

Фестивальные

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Также в столице с 1 декабря заработают катки на фестивальных площадках. Чтобы попасть на них, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Катки будут открыты на локациях "Авиационная", "Площадь Революции", "Вешняки", "Гольяново", "Городецкая", "Зеленоград", "Коптево", "Краснодарская", "Куркино", "Матвеевская", "Митино", "Некрасовка", "Олимпийская Деревня", "Профсоюзная", "Святоозерская", "Серебряково", "Стартовая", "Сухонская", "Теплый Стан", "Площадь Славы", а также на улицах Адмирала Руднева, Грекова и Хачатуряна.

Площадки работают с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 – в выходные. Гости могут арендовать коньки за 50 рублей (с залогом две тысячи), защитную экипировку или валенки для сопровождающих. Для детей действуют возрастные ограничения: до 10 лет – только со взрослыми, с 10 до 14 лет – при наличии согласия родителей. При опоздании более чем на 20 минут регистрация аннулируется.