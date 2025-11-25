Психолог Кольцова назвала две техники для правильной постановки планов на 2026 год

Декабрь – время для подведения личных итогов, а также пора для составления планов на грядущий год. О том, как это делать правильно, читайте в материале Москвы 24.
Нельзя себя обесценивать
В конце каждого года важно подводить итоги не только в профессиональной сфере, но и в личной. Это поможет структурировать собственную жизнь, рассказала Москве 24 психолог, травматерапевт и коуч Юлия Полтавская. Для этого эксперт посоветовала выделить каждую сферу своей жизни в специальной таблице. Далее по каждому пункту расписать свои достижения, а если их нет, то указать, какой урок получилось из этого вынести.
Не всегда получается достичь абсолютно всех поставленных целей, но это не должно стать причиной для разочарования и самобичевания, подчеркнула психолог. Отсутствие достижений в конце года – это сама по себе ценная информация для каждого: она поможет оценить полученный опыт и сделать нужные выводы, которые помогут в дальнейшем ставить реалистичные цели.
"То есть можно относиться к этому как к очень важной для себя информации. Что, возможно, я сделал не так, или что мне нужно изменить, чтобы у меня стало получаться. Попробуйте отнестись к себе как добрый друг, который стремится поддерживать и помогать, а не ругать", – отметила Полтавская.
Одним из самых важных пунктов, на который стоит обратить внимание при подведении итогов, – профессиональная реализация. Эта сфера жизни позволяет человеку чувствовать себя в безопасности, является основой стабильности, благополучия и помогает оценить свой личностный рост, подчеркнула Полтавская.
Также важно уделять внимание здоровью. Нужно оценивать свое физическое состояние и при подведении итогов, и при последующем планировании.
"Тело должно оставаться работоспособным и чувствовать себя хорошо", – напомнила эксперт.
В свою очередь, психолог Екатерина Кольцова в разговоре с Москвой 24 отметила важность личной жизни.
Галочки напротив материальных целей не принесут внутреннего счастья, добавила эксперт.
Как правильно составить план
Планировать следующие 12 месяцев лучше заранее, не откладывая на 1 января. В начале года уже должна быть четкая структура действий, указала Полтавская. Главное правило – все цели должны быть достижимыми.
Психолог Кольцова добавила, что некоторые цели можно перенести на следующий год, если они не были достигнуты в текущем. Для этого нужно проанализировать, является ли задача до сих пор актуальной и хватит ли времени и сил на ее реализацию. При составлении списка целей на 12 месяцев также нужно следить за их количеством. В противном случае получится, что целей около 100, а достичь удалось максимум 10.
В целом для составления планов помогут специальные техники. Одна из них заключается в том, чтобы написать себе письмо в будущее. В нем психолог посоветовала подробно описать, каким человек видит себя через год, чего уже достиг, кто его окружает. Помимо этого, в письме нужно подробно описать путь, который привел в конечную точку.
Вторая техника – тест на истинность. Кольцова рекомендовала выписать все цели на лист бумаги, представить, что все они осуществились, и к каждому пункту задать вопрос: "Что дальше?" Если человека все устраивает, то задачу нужно оставить, а если во время визуализации исполненного желания хочется побыстрее рассказать об этом окружающим, чтобы похвастаться, это не истинная цель.
По мнению эксперта, стоящие стремления всегда опираются на собственные желания, а не на потребности, навязанные обществом. Например, если задачей является покупка машины, но при этом важно, чтобы окружающие непременно узнали о новом приобретении, то, скорее всего, сама покупка не принесет человеку удовлетворения, заключила психолог.