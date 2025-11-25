Психолог Кольцова назвала две техники для правильной постановки планов на 2026 год

Декабрь – время для подведения личных итогов, а также пора для составления планов на грядущий год. О том, как это делать правильно, читайте в материале Москвы 24.

Нельзя себя обесценивать

В конце каждого года важно подводить итоги не только в профессиональной сфере, но и в личной. Это поможет структурировать собственную жизнь, рассказала Москве 24 психолог, травматерапевт и коуч Юлия Полтавская. Для этого эксперт посоветовала выделить каждую сферу своей жизни в специальной таблице. Далее по каждому пункту расписать свои достижения, а если их нет, то указать, какой урок получилось из этого вынести.





Юлия Полтавская психолог, травматерапевт, коуч Нужно пройтись по всем областям своей жизни и дать себе взвешенную оценку со стороны. Но обязательно ко всему нужно отнестись только с благодарностью. Запрещено обесценивать себя и свои достижения.

Не всегда получается достичь абсолютно всех поставленных целей, но это не должно стать причиной для разочарования и самобичевания, подчеркнула психолог. Отсутствие достижений в конце года – это сама по себе ценная информация для каждого: она поможет оценить полученный опыт и сделать нужные выводы, которые помогут в дальнейшем ставить реалистичные цели.

"То есть можно относиться к этому как к очень важной для себя информации. Что, возможно, я сделал не так, или что мне нужно изменить, чтобы у меня стало получаться. Попробуйте отнестись к себе как добрый друг, который стремится поддерживать и помогать, а не ругать", – отметила Полтавская.

Одним из самых важных пунктов, на который стоит обратить внимание при подведении итогов, – профессиональная реализация. Эта сфера жизни позволяет человеку чувствовать себя в безопасности, является основой стабильности, благополучия и помогает оценить свой личностный рост, подчеркнула Полтавская.

Также важно уделять внимание здоровью. Нужно оценивать свое физическое состояние и при подведении итогов, и при последующем планировании.

"Тело должно оставаться работоспособным и чувствовать себя хорошо", – напомнила эксперт.

В свою очередь, психолог Екатерина Кольцова в разговоре с Москвой 24 отметила важность личной жизни.





Екатерина Кольцова психолог Деньги, безусловно, большая часть жизни каждого, но не стоит забывать об отношениях с партнером, родственниками, друзьями и коллегами. Ваши цели должны затрагивать и эту сферу, иначе при наличии лишь "достигаторских" пунктов очень легко остаться разочарованным при идеальном выполнении плана на год.

Галочки напротив материальных целей не принесут внутреннего счастья, добавила эксперт.

Как правильно составить план

Планировать следующие 12 месяцев лучше заранее, не откладывая на 1 января. В начале года уже должна быть четкая структура действий, указала Полтавская. Главное правило – все цели должны быть достижимыми.





Юлия Полтавская психолог, травматерапевт, коуч Кому-то планировать сразу на год трудно, так тоже бывает. Тогда можно ставить себе краткосрочные цели, то есть разбить год на трехмесячные секторы, которые помогут в итоге приблизиться или добиться глобальной цели.

Психолог Кольцова добавила, что некоторые цели можно перенести на следующий год, если они не были достигнуты в текущем. Для этого нужно проанализировать, является ли задача до сих пор актуальной и хватит ли времени и сил на ее реализацию. При составлении списка целей на 12 месяцев также нужно следить за их количеством. В противном случае получится, что целей около 100, а достичь удалось максимум 10.

В целом для составления планов помогут специальные техники. Одна из них заключается в том, чтобы написать себе письмо в будущее. В нем психолог посоветовала подробно описать, каким человек видит себя через год, чего уже достиг, кто его окружает. Помимо этого, в письме нужно подробно описать путь, который привел в конечную точку.

Вторая техника – тест на истинность. Кольцова рекомендовала выписать все цели на лист бумаги, представить, что все они осуществились, и к каждому пункту задать вопрос: "Что дальше?" Если человека все устраивает, то задачу нужно оставить, а если во время визуализации исполненного желания хочется побыстрее рассказать об этом окружающим, чтобы похвастаться, это не истинная цель.

По мнению эксперта, стоящие стремления всегда опираются на собственные желания, а не на потребности, навязанные обществом. Например, если задачей является покупка машины, но при этом важно, чтобы окружающие непременно узнали о новом приобретении, то, скорее всего, сама покупка не принесет человеку удовлетворения, заключила психолог.