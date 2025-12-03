Тренировки по катанию на коньках пройдут в парке "Останкино"

Фото: vdnh.ru

В парке "Останкино" стартовали тренировки по катанию на коньках. Занятия доступны для детей от 10 лет и взрослых, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тренировки подойдут как новичкам, так и тем, кто уже уверенно чувствует себя на льду. Их проведут тренеры Москомспорта.

Занятия для детей запланированы в среду, четверг и воскресенье с 19:00 до 20:00, а для взрослых – с 20:30 до 21:30 в те же дни.

Чтобы присоединиться к тренировкам, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта "Мой спортивный район".

Ранее стало известно, что в "Лужниках" 5 декабря стартует зимний фестиваль, где посетители смогут прокатиться на тюбингах, принять участие в мастер-классах и сделать снимки в интерактивных фотозонах. Бесплатные развлечения будут работать до конца февраля 2026 года.