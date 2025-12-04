Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после игры с "Лос-Анджелес Кингз" инициировал рукопожатие игроков своей команды с капитаном соперников Анже Копитаром, который завершает карьеру. Овечкин пояснил, что это жест уважения и поздравление с потрясающей карьерой.

Олимпийский огонь зимних Игр 2026 года в Милане-Кортине прибыл в Афины. Пламя провело ночь у Парфенона на Акрополе перед торжественной передачей итальянской делегации. Честь зажечь факел была доверена олимпийскому чемпиону по гребле Стефаносу Нтоускосу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.