04 декабря, 08:00

Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Кубок России по нардам завершится в Люберцах 3 декабря

Парк "Останкино" пригласил москвичей на тренировки на катке

Российских лыжников допустили на международные соревнования

Жителям столицы рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве 3 декабря

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол английской Премьер-лиге

"Новости дня": бесплатные занятия по растяжке проходят в павильоне № 27 на ВДНХ

Российские паралимпийцы получили право выступать под национальным флагом

Российские лыжники и сноубордисты смогут выступать в нейтральном статусе

Москвичи стали чаще заниматься скандинавской ходьбой

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин после игры с "Лос-Анджелес Кингз" инициировал рукопожатие игроков своей команды с капитаном соперников Анже Копитаром, который завершает карьеру. Овечкин пояснил, что это жест уважения и поздравление с потрясающей карьерой.

Олимпийский огонь зимних Игр 2026 года в Милане-Кортине прибыл в Афины. Пламя провело ночь у Парфенона на Акрополе перед торжественной передачей итальянской делегации. Честь зажечь факел была доверена олимпийскому чемпиону по гребле Стефаносу Нтоускосу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

