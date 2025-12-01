ЦСКА и "Локомотив" одержали победы в 17-м туре РПЛ

В 17-м туре Российской Премьер-лиги столичные клубы ЦСКА и "Локомотив" заработали по три очка. Армейцы дома победили "Оренбург" со счетом 2:0, а железнодорожники в гостях одолели "Ростов" – 3:1.

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил свою результативную серию до четырех матчей подряд. В игре против "Айлендерс" он отдал голевую передачу и забил гол, помог своей команде одержать победу со счетом 4:1.

