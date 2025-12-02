Форма поиска по сайту

02 декабря, 18:15

Спорт

Российские паралимпийцы получили право выступать под национальным флагом

Российские лыжники и сноубордисты смогут выступать в нейтральном статусе

Москвичи стали чаще заниматься скандинавской ходьбой

Российская теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по йоге и фитнесу

Мосгорспорт подготовил праздник для любителей активного образа жизни

Олимпийский чемпион Фетисов рассказал, что Овечкин вдохновляет новое поколение спортсменов

В Москве простились с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном

В Москве открылись фитнес-кубы для индивидуальных тренировок

Спортивный фестиваль "Мяч контест" прошел в Москве

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда признала решение Спортивного арбитражного суда о допуске россиян. Теперь паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и со своей символикой.

Как заявил министр спорта Михаил Дегтярев, это решение открывает отечественным спортсменам доступ ко всем международным стартам, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

