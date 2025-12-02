Российские паралимпийцы получили право выступать под национальным флагом

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда признала решение Спортивного арбитражного суда о допуске россиян. Теперь паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и со своей символикой.

Как заявил министр спорта Михаил Дегтярев, это решение открывает отечественным спортсменам доступ ко всем международным стартам, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.