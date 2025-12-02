Форма поиска по сайту

02 декабря, 16:50

Спорт

В Норвегии выразили разочарование решением CAS по допуску россиян на турниры FIS

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг осталась разочарована из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова передает телеканал TV 2.

Дюрхауг отметила, что точка зрения Норвегии по данному вопросу "остается твердой". Она призвала страны, которые являются членами FIS, разобраться в ситуации с допуском российских спортсменов.

"Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше, и мы пока не знаем, что планируется реализовать на практике в отношении участия в соревнованиях перед Олимпиадой", – добавила глава Федерации лыжного спорта Норвегии.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. По его словам, спортсмены будут допущены в нейтральном статусе. При этом российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и гимном.

