ТАСС: Европейский гимнастический союз допустил россиян к своим турнирам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил российских спортсменов к своим турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Допустили россиян <...> до турниров под эгидой European Gymnastics большинством голосов (27 за допуск)", – сказал собеседник СМИ.

Ранее Международная федерация дзюдо вернула спортсменам из РФ право выступать на международных турнирах под флагом своей страны. Помимо этого, россияне смогут использовать гимн и символику, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх. Они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

