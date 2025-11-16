Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус двум россиянам

Фото: 123RF.com/sportgraphic

Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус двум российским спортсменам Руслану Дьяченко и Виктории Шишкиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России.

Уточняется, что Дьяченко является шестикратным чемпионом первенства России по BMХ, а Шишкина – четырехкратная чемпионка первенства России на шоссе, трехкратная чемпионка первенства России на треке.

Ранее Международная федерация конного спорта допустила российских и белорусских атлетов до командных турниров. Данное решение было принято на Генассамблее федерации. Оно вступит в силу со следующего года.

По правилам, спортсмены не должны поддерживать проведение спецоперации, а также иметь контракты с белорусскими или российскими военными и другими органами нацбезопасности. Помимо этого, атлеты должны соблюдать все положения и правила федерации, в том числе антидопинговые.

