Федерация бобслея России получила от IBSF условия допуска на международные состязания

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) прислала Федерации бобслея РФ критерии для присвоения российским спортсменам нейтрального статуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова.

Журналисты напомнили, что еще 20 октября апелляционный трибунал IBSF признал незаконным запрет на участие в соревнованиях спортсменов из РФ. По словам Пегова, критерии присвоения нейтрального статуса почти ничем не отличаются от тех, что предъявляются к россиянам и белорусам другими международными спортивными федерациями.

"Федерация бобслея России уже приступила к формированию списка спортсменов и тренеров, которые будут претендовать на нейтральный статус. Мы также намерены провести переговоры с IBSF по поводу снижения стоимости проверки одной поданной заявки, объявленную нам сумму мы считаем чрезмерной", – подчеркнул президент Федерации.

Российские бобслеисты и скелетонисты не могли участвовать в соревнованиях трех последних сезонов из-за санкций со стороны IBSF. При этом 21–23 ноября на итальянской трассе в Кортина-д'Ампеццо состоится первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Эта же трасса в 2026 году примет зимние Олимпийские игры (ОИ). Сами ОИ-2026 пройдут с 6 по 22 февраля. В состязаниях по бобслею примут участие 170 спортсменов, а по скелетону – 50.

Ранее спортивный арбитражный суд постановил допустить до участия в международных соревнованиях российских саночников в нейтральном статусе. Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал это решение очередным важным прецедентом. Он также подчеркивал, что Олимпийский комитет страны продолжит отстаивать право россиян на участие в турнирах.

