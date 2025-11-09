Российские батутисты завоевали серебро чемпионата мира в командном многоборье

Фото: телеграм-канал "Олимпийский комитет России"

Российские спортсмены завоевали серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в командном многоборье. Состязания состоялись в испанской Памплоне, сообщает ТАСС.

В составе команды выступили:



София Аляева и Анжела Бладцева – синхронные прыжки;

Александра Лямина – акробатика;

Михаил Заломин – двойной минитрамп.

Золото с результатом 24 балла взяла команда Великобритании, бронза с 19 баллами досталась китайским спортсменам, уточняется в публикации.

Всего за время чемпионата, проходившего с 5 по 9 ноября, российские спортсмены в нейтральном статусе взяли одно золото, четыре серебра и одну бронзу.

Ранее сообщалось, что россияне выиграли бронзу на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп". За выступление российские спортсмены получили 16 очков. Первое место досталось американцам – 23 очка.