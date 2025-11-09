09 ноября, 19:32Спорт
Российские батутисты завоевали серебро чемпионата мира в командном многоборье
Фото: телеграм-канал "Олимпийский комитет России"
Российские спортсмены завоевали серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в командном многоборье. Состязания состоялись в испанской Памплоне, сообщает ТАСС.
В составе команды выступили:
- София Аляева и Анжела Бладцева – синхронные прыжки;
- Александра Лямина – акробатика;
- Михаил Заломин – двойной минитрамп.
Золото с результатом 24 балла взяла команда Великобритании, бронза с 19 баллами досталась китайским спортсменам, уточняется в публикации.
Всего за время чемпионата, проходившего с 5 по 9 ноября, российские спортсмены в нейтральном статусе взяли одно золото, четыре серебра и одну бронзу.
Ранее сообщалось, что россияне выиграли бронзу на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп". За выступление российские спортсмены получили 16 очков. Первое место досталось американцам – 23 очка.