Россияне выиграли бронзу ЧМ по прыжкам на батуте

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российские спортсмены выиграли бронзу на чемпионате мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп", передает ТАСС.

Состязания проходят в испанской Памплоне. Михаил Юрьев набрал 28,700 балла, Михаил Заломин – 29,600 балла, а Кирилл Пантелеев – 24,800 балла. Запасным у российской команды был Дмитрий Нартов.

За свое выступление россияне получили 16 очков. Первое место заняли американцы (23 очка), а второе – австралийцы (18 очков).

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова получила серебряную медаль на ЧМ в Джакарте. В упражнениях на брусьях девушка набрала 14,500 балла. Золото выиграла алжирская спортсменка Кайлия Немур (15,566 балла), а бронзу – китаянка Ян Фаньюйвэй (14,500 балла). Последняя уступила россиянке по дополнительным критериям.