Гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира

Фото: ТАСС/AP Photo/Dita Alangkara

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Джакарте, передает ТАСС.

В упражнениях на брусьях спортсменка набрала 14,500 балла. Первое место заняла алжирская спортсменка Кайлия Немур с результатом 15,566 балла, а третье досталось китаянке Ян Фаньюйвэй, которая также набрала 14,500 балла, но уступила Мельниковой по дополнительным критериям.

Кроме того, в данной дисциплине выступила еще одна россиянка Лейла Васильева, которая, показав результат в 14,066 балла, заняла шестое место.

Данная медаль для Мельниковой стала третьей в чемпионате мира. Ранее она взяла золото в опорном прыжке на турнире с результатом 14,466 балла.

Вместе с тем спортсменка одержала победу в финале личного многоборья. Сумма ее баллов по итогам четырех видов программы составила 55,066.

В первый раз Мельникова поднималась на высшую ступень пьедестала почета на мировом первенстве в 2021 году.

