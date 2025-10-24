Россиянка Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Фото: ТАСС/AP Photo/Dita Alangkara

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль ЧМ в опорном прыжке, став трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

Соревнования проходят в Джакарте. Спортсменка взяла уже вторую золотую награду на турнире с результатом 14,466 балла.

Ранее гимнастка одержала победу в финале личного многоборья. Сумма ее баллов по итогам четырех видов программы составила 55,066. При этом в первый раз Мельникова поднималась на высшую ступень пьедестала почета на мировом первенстве в 2021 году.

Тем временем россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Алма-Ате. Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Теннисист отметил, что рад своей победе.