Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира

Фото: ТАСС/EPA/MAST IRHAM

Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в финале личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Индонезии, передает ТАСС.

Сумма баллов спортсменки по итогам четырех видов программы составила 55,066.

Для 25-летней Мельниковой эта победа стала второй в карьере на чемпионатах мира в личном многоборье. До этого она уже поднималась на высшую ступень пьедестала почета на мировом первенстве в 2021 году.

