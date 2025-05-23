Биатлонист Фуркад заявил, что счастлив переходу ему золота Олимпиады от Устюгова

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Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что рад аннулированию результатов российского биатлониста Евгения Устюгова на Олимпийских играх 2010 года и решению присвоить ему золото Олимпиады в Ванкувере в масс-старте, передает La Depeche.

"Да, я счастлив, но в каком-то смысле это лишает меня части моей идентичности как биатлониста, моей ДНК. С другой стороны, возможность победить на трех разных Олимпиадах значит для меня очень много с точки зрения того, что я могу оставить след в своем виде спорта", – указал он.

Он добавил, что гордится только тем, что выиграл золотые медали на трех разных Олимпиадах, что является для него большим достижением.

Устюгов получил золотую и бронзовую медали на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Позднее спортсмен был обвинен в допинге. Биатлонист подал апелляцию, но Спортивный арбитражный суд отклонил ее. Затем суд в Швейцарии подтвердил решение арбитража и аннулировал результаты спортсмена.

Всего в активе сборной России на Олимпиаде 2010 года было три золотые медали, но теперь на счету остались лишь две золотых награды. Кроме того, РФ переместилась на вторую строчку в общем медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи, уступив первенство Норвегии.

