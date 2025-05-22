Суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Устюгова на лишение медалей Олимпиады-2010

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об аннулировании результатов Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Об этом сообщается на сайте органа по контролю за соблюдением правил и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).

"Эти решения <...> придают завершенность давно тянущемуся делу и являются важным шагом в поддержании чистого спорта. Хотя мы сожалеем о времени, которое потребовалось для достижения этой точки, постановление подтверждает принцип, что нарушения, связанные с допингом, будут выявлены и наказаны, каким бы сложным ни был процесс", – рассказал глава BIU Грег Маккенна.

Также он призвал все учреждения сферы спортивного арбитража работать над более своевременными решениями, чтобы сохранить честность соревнований и защитить чистых спортсменов.

Устюгов получил золотую и бронзовую медали на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также принимал участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Позднее спортсмен был обвинен в нарушении антидопинговых правил.

Устюгов пытался подать апелляцию, но в 2024 году CAS отклонил ее. В итоге его результаты в период с января 2010 года до конца сезона 2013/2014 были аннулированы.

