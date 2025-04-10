Российские дзюдоисты допущены до участия в командном турнире на чемпионате Европы

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Российские спортсмены допущены до участия на командном турнире чемпионата Европы по дзюдо в Черногории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика.

Решение о допуске российских дзюдоистов принял Европейский союз дзюдо.

"Наша главная задача – выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде", – отметил глава федерации дзюдо.

Соловейчик подчеркнул, что данную задачу удается реализовать в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций. По его словам, следующим шагом станет возвращение российского флага и гимна во время выступлений спортсменов из РФ.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет продолжает консультации с федерациями зимних видов спорта относительно участия атлетов из России и Белоруссии в Играх 2026 года в Италии.

На текущий момент достигнуто соглашение о допуске спортсменов в ски-альпинизме. Также рассматривается возможность их возвращения в фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт и другие олимпийские дисциплины.