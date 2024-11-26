CAS отклонил апелляцию биатлониста Устюгова по делу о биологическом паспорте

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на решение по делу о биологическом паспорте, сообщает портал Biathlon Integrity Unit.

Панель поддержала результаты антидопингового комитета, который выявил аномалии в биологическом паспорте Устюгова. Теперь он будет лишен золотой и бронзовой медалей, которые были выиграны на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

Кроме того, все результаты его деятельности аннулированы с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Вследствие Устюгов лишен еще двух серебряных медалей 2011 года, завоеванных на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Также его наказали дисквалификацией на четыре года.

Устюгов был обвинен в нарушении антидопинговых правил в 2020 году. Впервые обвинения были предъявлены ему в 2018 году. В тот период под подозрением также находились Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двоих последних спортсменов было решено дисквалифицировать в июне 2019 года.