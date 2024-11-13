Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики

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Российский хоккеист Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена был обнаружен морфин, передает ТАСС со ссылкой на материалы.

В документах отмечается, что отсчет дисквалификации нападающего начался 21 декабря 2023 года. Наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года.

Макаров в сезоне-2018/19 переехал во Францию. С осени 2020 года он начал играть за "Марсель", за который за 59 проведенных матчей забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжать карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Спортсменка добавила, что сейчас приводит себя в форму.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин". Сама фигуристка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил.