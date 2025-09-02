Украина пригрозила бойкотом турнира FIG в Париже из-за россиянки Мельниковой

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Сборная Украины может бойкотировать этап Кубка вызова (FIG World Challenge Cup) по спортивной гимнастике в Париже из-за допуска российской спортсменки Ангелины Мельниковой. Об этом Forbes сообщила президент украинской Федерации гимнастики Ирина Дерюгина.

По ее словам, спортсмены Украины в знак протеста могут сняться с соревнований. В данный момент среди участников Кубка мира значатся семь гимнасток сборной страны.

"Когда Международная федерация гимнастики (FIG) предоставляет нейтральный статус спортсменам вопреки и наперекор даже общеизвестным фактам, это дискредитирует сам правовой институт нейтральности", – сказала Дерюгина.

Соревнования состоятся 13–14 сентября. Последний раз россияне выступали на FIG в начале марта 2022 года.

Ранее украинский двукратный чемпион Паралимпиады по плаванию Денис Остапченко заявил о раздражении от российских и белорусских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. По его словам, спортсмены РФ и Белоруссии несут свою культуру и пропаганду. Украинским пловцам не нравится выступать на одних турнирах с ними, подчеркнул он.

