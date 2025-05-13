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13 мая, 16:47

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Украинский чемпион Паралимпиады Остапченко заявил о раздражении от российских спортсменов

Украинский чемпион Паралимпиады заявил о раздражении от российских спортсменов

Фото: depositphotos/JaneUK

Украинский двукратный чемпион Паралимпиады по плаванию Денис Остапченко заявил о раздражении от российских и белорусских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не "нейтралы" и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта", – объяснил Остапченко.

По его словам, спортсмены РФ и Белоруссии несут свою культуру и пропаганду. Украинским пловцам не нравится выступать на одних турнирах с ними, подчеркнул он.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских спортсменов до командных соревнований в нейтральном статусе. Они смогут выступать в чемпионатах Европы и мира под флагом FIE.

До этого взрослые спортсмены РФ могли участвовать только в личных соревнованиях, а в командных выступать разрешалось лишь юниорам. Решение об участии последних на соревнованиях было вынесено в марте.

Российских спортсменов могут допустить на зимние олимпийские игры 2026 года

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