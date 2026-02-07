Форма поиска по сайту

07 февраля, 11:53

Происшествия

Подозреваемый в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева задержан в Дубае

Фото: Министерство обороны РФ

Подозреваемый в покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева задержан в Дубае. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады, российский политик Олег Царев в своем телеграм-канале.

"К задержанию подключились все спецслужбы мира", – написал он, указав, что также был задержан и пособник.

Политик уточнил, что Алексеев пришел в себя и начал разговаривать.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По предварительной версии, неизвестный открыл стрельбу по генерал-лейтенанту в жилом доме на Волоколамском шоссе, а затем скрылся. Сотрудника Минобороны оперативно доставили в больницу.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Столичная прокуратура также взяла расследование дела на контроль.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал теракт против Алексеева желанием Киева сорвать переговоры. По его словам, Украина готова сделать все, чтобы убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования.

Путину докладывают всю информацию о расследовании покушения на офицера МО РФ Алексеева

