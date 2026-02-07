Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 10:16

Общество
Главная / Новости /

Ученый Марьинский: после снежной зимы в Москве ожидается нашествие насекомых

Москвичей предупредили о нашествии насекомых после снежной зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежная зима в Москве может привести к нашествию насекомых весной. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг", – пояснил он.

По его словам, насекомые, которые зимуют на стадии имаго, могут закапываться в лесную подстилку или щели, трещины и в коряги и стволы деревьев. Для них снег критически важен.

"Снег, он, конечно, холодный, но при этом между снежинками, даже когда они достаточно плотно утрамбованы, все равно остается достаточно много воздуха, который является теплоизолятором", – сказал эксперт.

Как указал ученый, часть насекомых в Москве зимует на стадии яиц. Для них количество осадков не настолько существенно.

Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что весна в центральной части РФ в 2026 году наступит позже, чем в 2025-м. По ее словам, сдвиг средних дат начала метеорологической весны связан с потеплением климата. Если раньше переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходил 30–31 марта, то теперь это случается примерно на неделю раньше.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика