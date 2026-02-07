Ученый Марьинский: после снежной зимы в Москве ожидается нашествие насекомых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежная зима в Москве может привести к нашествию насекомых весной. Об этом РИА Новости сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг", – пояснил он.

По его словам, насекомые, которые зимуют на стадии имаго, могут закапываться в лесную подстилку или щели, трещины и в коряги и стволы деревьев. Для них снег критически важен.

"Снег, он, конечно, холодный, но при этом между снежинками, даже когда они достаточно плотно утрамбованы, все равно остается достаточно много воздуха, который является теплоизолятором", – сказал эксперт.

Как указал ученый, часть насекомых в Москве зимует на стадии яиц. Для них количество осадков не настолько существенно.

Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что весна в центральной части РФ в 2026 году наступит позже, чем в 2025-м. По ее словам, сдвиг средних дат начала метеорологической весны связан с потеплением климата. Если раньше переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходил 30–31 марта, то теперь это случается примерно на неделю раньше.

