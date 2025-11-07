Теннисистка Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира WTA

Фото: ТАСС/AP/Fatima Shbair

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, являющаяся шестой ракеткой мира, впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

В полуфинале спортсменка одержала победу над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, представляющей США. Их матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Ожидается, что во втором полуфинале встретятся Арина Соболенко из Белоруссии и Аманда Анисимова из США.

26-летняя Рыбакина в третий раз участвует в Итоговом турнире, но ранее она не выходила из групповой стадии. В свою очередь, 31-летняя Пегула участвует в четвертый раз. В 2023 году она дошла до финала, но уступила польке Иге Свентек.

