ФК "Балтика" в меньшинстве обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Калининградский футбольный клуб "Балтика" одержал победу над московским "Спартаком" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, проходившая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник "Балтики" Николай Титков.

В первом тайме встречи футболист калининградской команды Ираклий Манелов получил прямую красную карточку. Также желтую карточку за споры с судьей показали главному тренеру "Балтики" Андрею Талалаеву. Затем он был удален с поля за неприличный жест.

Клуб "Балтика" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей (четыре победы и три ничьих). Единственное поражение в чемпионате России команда потерпела 28 сентября, проиграв в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:1.

Калининградцы заняли 4-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 32 очка в 17 матчах. "Спартак" остался на 6-м месте с 28 баллами. В следующем туре "Балтика" сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", а москвичи встретятся с "Динамо".

Ранее петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 16-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Нижнем Новгороде. Голами отметились игроки "Зенита" Максим Глушенков и Вендел.

