ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" в рамках матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на домашней арене ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:1. Первый гол был забит полузащитником московского клуба Матвеем Кисляком на 37-й минуте. Через семь минут нападающий "Краснодара" Джон Кордоба сравнял счет.

При этом в первом тайме судья отменил по одному голу каждой из команд. В частности, ЦСКА не зачли гол из-за нарушения, допущенного в процессе атаки. Забитый мяч краснодарцев был отменен из-за положения вне игры.

С 56-й минуты "Краснодар" играл в меньшинстве, так как Кордобе была показана красная карточка за отмашку от соперника.

В следующий раз в рамках чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде против "Ростова", а "Краснодар" – с "Акроном".

Ранее ЦСКА обыграл столичное "Динамо" в пятом туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе первой команды голы забили полузащитники Матеус Алвес и Матвей Кисляк, а также защитник Милан Гайич.

