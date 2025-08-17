ПФК ЦСКА обыграл "Динамо" в рамках пятого тура чемпионата России

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский профессиональный футбольный клуб ЦСКА обыграл столичное "Динамо" в пятом туре чемпионата России. Встреча на "ВТБ Арене" завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились полузащитники Матеус Алвес и Матвей Кисляк (13-я и 42-я минуты), а также защитник Милан Гайич (21-я минута).

Тем временем "Динамо" ответило на три гола только в начале второго тайма: мяч в ворота противника забил полузащитник Денис Макаров (49-я минута).

Ранее московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Голы в составе "Зенита" забили Матео Кассьерра (15-я минута) и Александр Соболев (63-я минута).

Со стороны красно-белых мяч в ворота соперника забили Маркиньос (18-я минута) и Жедсон Фернандеш (38-я минута). При этом петербургская команда с 50-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Дугласа Сантоса, который получил две желтые карточки.