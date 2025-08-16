"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче пятого тура Мир – Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Игра на "Лукойл-Арене" в Москве закончилась со счетом 2:2. В составе "Зенита" голами отметились Матео Кассьерра (15-я минута) и Александр Соболев (63-я минута). Со стороны красно-белых мяч в ворота соперника забили Маркиньос (18-я минута) и Жедсон Фернандеш (38-я минута).

При этом петербургская команда с 50-й минуты играла в меньшинстве после удаления с поля Дугласа Сантоса, который получил две желтый карточки.

В эпизоде перед первым голом "Зенита" вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар с пенальти в исполнении Кассьерры. На 88-й минуте полузащитник столичного клуба Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый удар, допустив нарушение правил при его исполнении: он коснулся мяча два раза.

Ранее московский "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в матче второго тура групповой стадии РПЛ Кубка России по футболу. Матч прошел на стадионе "РЖД Арена". Единственный гол забил полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков.