"Спартак", "Динамо" и ЦСКА оштрафованы за нарушения регламента матчей

Фото: 123RF/iconcept123

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил оштрафовать столичные футбольные клубы "Спартак", "Динамо" и ЦСКА за нарушения регламента матчей пятого тура Российской Премьер-лиги и второго тура групповой стадии Кубка страны. Об этом заявил председатель комитета Артур Григорьянц на брифинге.

По его словам, "Спартак" был оштрафован на сумму в размере 100 тысяч рублей за систематическое скандирование фанатами оскорблений на чемпионате России против "Зенита". Также клуб обязан выплатить 20 тысяч рублей за несогласованное участие в послематчевой пресс-конференции тренера Ненада Сакича вместо главного тренера команды. Более того, "Спартак" получил штраф в размере 40 тысяч рублей за оскорбления и ненормативную лексику в матче Кубка России против махачкалинского "Динамо".

На московское "Динамо" наложен штраф в размере 40 тысяч рублей за задержку выхода игроков из раздевалки в матче чемпионата против ЦСКА. Главный тренер команды Валерий Карпин должен также выплатить 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

В свою очередь, комитет оштрафовал ЦСКА на 10 тысяч рублей за оскорбления в кубковой игре против "Акрона" из Тольятти, а главный тренер команды был наказан аналогичной суммой за выход за пределы технической зоны.

Ранее Карпин прокомментировал слова главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, который предложил штрафовать спортсменов за нецензурную лексику во время матчей. По словам Карпина, мат – сопутствующее обстоятельство во время футбольного матча. Он отметил, что если его запретить, то никто не станет играть в футбол.

