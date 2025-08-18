Комментатор Александр Боярский извинился за высказывания о женщинах-арбитрах

Фото: телеграм-канал "Александр Боярский | Боярский LIVE"

Спортивный комментатор Александр Боярский попросил прощения за оскорбления, которые были озвучены им в адрес женщин-арбитров. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал журналиста.

Инцидент с оскорблениями произошел во время матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-3) между "Родиной" и "Зенитом" 17 августа. На данную игру арбитром была назначена Арина Становова, которая не поставила пенальти в ворота "Родины". В результате встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу "Зенита".

Боярский во время комментирования матча отметил, что ошибки часто происходят, когда игру судят женщины. В связи с этим он предложил им работать только на женском футболе. Кроме того, Боярский посоветовал девушкам-арбитрам "заниматься своими делами на кухне", рожать детей и уделять время мужьям.

В свою очередь, пресс-служба "Родины", чьи матчи комментирует Боярский с прошлого года, назвала неуместными его заявления, указав на то, что любая дискриминация противоречит основной цели футбола – объединять людей. В связи с этим команда приняла решение уволить журналиста с работы. Кроме того, клуб собирается провести мероприятия, связанные с продвижением женского футбола в России.

Сам журналист заявил, что совершил ошибку. Он признал, что был неправ. По словам Боярского, его заявления, связанные с судейством встречи, были абсолютно неприемлемыми.

Ранее теннисист Святослав Гулин принес извинения судье, которого он оскорбил во время матча с испанцем Алехо Санчесом Килесом в рамках турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Сабаделе.

Несмотря на то что россиянин вел в счете, он стал показывать неприличные жесты в адрес судьи, в том числе держась за пах.

В результате теннисиста из России отстранили от соревнований и оштрафовали на две тысячи евро. Спортсмен пояснил, что повел себя подобным образом из-за возможного подсуживания. По его словам, судья якобы встал на сторону испанца в одном из эпизодов, не засчитав попадание мяча.

