Российский теннисист Гулин извинился за оскорбление судьи в Испании

Фото: tennis-russia.ru

407-я ракетка мира Святослав Гулин принес извинения судье, которого он оскорбил во время матча в рамках турнира Международной федерации тенниса (ITF) в испанском Сабаделе. Свое видеообращение россиянин разместил в телеграм-канале объединения блогеров – теннисистов TBN Tennis.

Накануне Гулин играл с испанцем Алехо Санчесом Килесом. Несмотря на то что россиянин вел в счете, он стал оскорблять судью и показывать неприличные жесты в его адрес, в том числе держась за пах. В результате теннисиста из России отстранили от соревнований и оштрафовали на две тысячи евро.

Сам спортсмен пояснил, что повел себя подобным образом из-за возможного подсуживания. По его словам, судья якобы встал на сторону испанца в одном из эпизодов, не засчитав попадание мяча.

"Мы играли, был третий час игры, и были нервы накалены. <...> Я, к сожалению, спустя два розыгрыша не смог сдержать эмоции и дал слабину", – уточнил 22-летний Гулин.

Представитель Болгарии Леонид Шейнгезихт, с которым россиянин должен был играть в паре, заявил, что Гулину может грозить шестимесячная дисквалификация.

Российский теннисист в 2025 году одержал победу на двух турнирах ITF в турецкой Анталье, призовой фонд которых составлял 15 тысяч долларов.

Ранее россиянина Андрея Рублева отстранили от игры за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Такое решение было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу представителя Казахстана Александра Бублика.

