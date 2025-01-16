Теннисист Медведев получил предупреждение на Australian Open за "блинчик" ракеткой

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Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии, в рамках которого он выступал против американца Лернера Тиена, передает РИА Новости.

После того как россиянин проиграл гейм во время второго сета, он нагнулся и, будто запуская "блинчик" камнем по воде, бросил ракетку в сторону трибун в момент своей подачи. Это нарушение и стало поводом для предупреждения первой ракетке России.

При этом во время первого сета Медведев оскорбил зрителя, помешавшего ему своими выкриками перед подачей американского спортсмена.

Ранее Медведев сломал ракетку в стартовом матче того же чемпионата. Соперником россиянина был Касидит Самрей из Таиланда, 418-я ракетка мира. В ходе третьего сета Медведев в порыве эмоций начал бить ракеткой по сетке.

