Теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче Уимблдона, поэтому не смог выйти в финал турнира.

Матч проходил в Лондоне и завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

В финале Алькарас, который в прошлом году выиграл этот турнир, встретится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и сербом Новаком Джоковичем.

Недавно Медведева заявили на Олимпийские игры в Париже. Также среди россиян в мужской части одиночного разряда числятся Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, в женской – Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

При этом в мужском парном разряде сыграют Медведев и Сафиуллин, Котов и Карацев, в женском – Андреева и Кудерметова, Александрова и Шнайдер. В ФТР уточнили, что соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа.

Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

