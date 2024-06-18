Теннисисты Андреева и Медведев выступят на Олимпиаде в Париже

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Теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев заявлены для выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тенниса России (ФТР).

Также среди россиян в мужской части одиночного разряда числятся Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, в женской – Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

При этом в мужском парном разряде сыграют Медведев и Сафиуллин, Котов и Карацев, в женском – Андреева и Кудерметова, Александрова и Шнайдер.

В ФТР уточнили, что соревнования по теннису пройдут с 27 июля по 4 августа.

Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых спортсменов из России, допущенных на Олимпиаду. В него вошли велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.