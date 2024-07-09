Медведев обыграл первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче Уимблдона, пишет ТАСС.

Турнир проходит в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу Медведева. В третьем сете Синнер взял тайм-аут на 10 минут. Причиной стало плохое самочувствие спортсмена.

Теперь российский теннисист сможет уже во второй раз подряд сыграть в полуфинале Уимблдона. Следующим соперником Медведева должен стать победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом.

В прошлом году российский спортсмен уже доходил до полуфинала на этом турнире, однако тогда его остановил именно Алькарас, напомнили журналисты. Медведев – последний представитель РФ в одиночных взрослых разрядах Уимблдона.

После завершения Открытого чемпионата Франции в начале июня 2024 года Синнер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Предыдущий обладатель титула, серб Новак Джокович, был вынужден сняться с соревнований из-за травмы правого колена.

